Torna la revista "clandestina" Ariel de la mà del Consell per la República

El Con­sell per la República Catalana ha recuperat el darrer número de la revista clandestina Ariel, iniciativa emmarcada en una campanya per la diada de Sant Jordi en defensa de la llengua, segons informa Comunicació 21

Ariel va ser una publicació d’assaig crític literari feta als inicis del franquisme per intel·lectuals i artistes catalans. La capçalera va ser fundada el 1946 per Joan Triadú, Josep Romeu, Josep Palau Fabre, Miquel Taradell i Frederic Pau Verrié, i es va difondre en la clandestinitat.

El número 23 de la revista va poder ser rescatat de la impremta per Triadú i Verrié abans que la policia el pogués interceptar. L’exemplar conté poemes de Joan Triadú i Josep Palau; El teatre de Sebastià Juan Arbó estudiat per Joaquim Molas, i Sis poemes nord-americans escollits, traduïts i anotats per Manuel de Pedrolo, entre d’altres.

Amb la seva recuperació, el Consell per la República vol home­nat­jar i posar en valor el lle­gat de memòria històrica i cul­tu­ral del país.

L’exemplar es pot reservar al web ariel23.cat i recollir el dia de Sant Jordi als Consells per la República locals que hi ha arreu del país.