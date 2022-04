RÚSSIA

Comença el tercer mes de guerra a Ucraïna

A mesura que Rússia entra en el tercer mes de la seva guerra contra Ucraïna, sembla que no hi ha un final a la vista de la invasió que ha costat la vida de milers de persones i ha desplaçat milions de persones. Més de cinc milions de persones han fugit del país des que les tropes russes van envair el 24 de febrer, segons va informar l'agència de refugiats de l'ONU el passat 22 d'abril. En el seu anunci del 24 de febrer, Putin es va comprometre a "desmilitaritzar i desnazificar" Ucraïna, mentre prometia que Rússia no estava interessada a ocupar el país.

El president rus, Vladímir Putin, ha felicitat avui la Pasqua a les desenes de milions de fidels ortodoxos. “La gran festa de la Pasqua inspira en els cors de milions de fidels els sentiments més sincers i bondadosos, els anima a fer bones obres”, ha dit en el seu missatge. Putin, un creient confés, ha destacat “la gran càrrega moral” i la capacitat unificadora que comporta la Pasqua. Alhora, que ha fet una crida a reconèixer la gran tasca de l'Església Ortodoxa i, en particular, del patriarca Kiril "en la defensa de la concòrdia nacional i els valors familiars". Vladimir Putin va assistir ahir a la nit a la missa pasqual oficiada pel patriarca Kiril a la catedral moscovita de Crist Salvador, el principal temple ortodox de Rússia.