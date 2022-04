Sanitat pública

"No a la privatització de serveis, ni a l'Hospital del Mar ni enlloc!"

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona demana a les Administracions la privatització del servei d'esterilització del material quirúrgic, al Parc de Salut Mar i a la resta de centres hospitalaris en cas que hagués la intenció de desenvolupar-la.

També insta l'Ajuntament de Barcelona, que amb quatre membres ostenta una representació del 40% al Consell Rector del Consorci Parc de Salut Mar, a què aturi la progressió mercantilista de la Sanitat.

L'alarma va saltar fa 11 mesos, quan nou sindicats professionals dels hospitals Clínic, Sant Pau, Parc de Salut Mar i Parc Taulí van fer públic un document per mostrar el desacord amb “una consulta preliminar al mercat per a una solució comuna per a l'esterilització d'instrumental quirúrgic”. Els sindicats van qualificar la proposta com una externalització del servei i una “nova parasitació de la privada, xuclant recursos a la pública”. Pel que sabem, aquesta proposta segueix vigent com a mínim per a l'Hospital Parc de Salut Mar.

La Federació recorda que el mateix Ajuntament, a través d'un informe de març de 2016 del Comissionat de Salut de l'Àrea de Drets Socials, alertava sobre els inconvenients que una empresa decidís de manera autònoma sobre l’assignació interna dels recursos sense vist i plau de l’Administració.

Aquesta “autonomia” ha anat generalment en paral·lel a un augment de l’opacitat i la falta de rendiment de comptes, a més d’un increment del dèficit sustentat pels diferents proveïdors, que genera vincles de dependència amb les entitats financeres.

L'informe de l'Ajuntament afegia la necessitat de valorar l’eficiència de la gestió dels diferents serveis en un marc “lluny del reduccionisme economicista, tenint en compte les percepcions de la població i dels professionals”. Resta afegir la importància de la implementació de mecanismes de participació reals en tots els àmbits.

Per això, la Federació exigeix a les Administracions coherència amb les valoracions expressades.