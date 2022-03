La Intersindical presentarà demà a Girona la campanya per demanar la implementació de la infermeria escolar

El proper divendres 11 de març, a les 12h, davant l’edifici de la Generalitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1), La Intersindical presentarà la campanya que organitza conjuntament entre les sectorials d’educació i de sanitat, per demanar la implementació de la infermeria escolar.

La Intersindical vol assenyalar que hi ha unes necessitats contínues i creixents que afecten diferents aspectes de la salut física, mental i emocional de l’alumnat en el context escolar, així com la formació en salut.

El dret a la salut i a l’educació són universals, i tots els alumnes del sistema educatiu públic català han de poder accedir-hi en condicions d’igualtat i seguretat, amb independència de les seves necessitats individuals. Assegurar-ho només és possible si es dota de personal d’infermeria els centres educatius.

Com a professionals sanitaris i docents, la Intersindical rebutja la figura del vetllador sanitari introduïda pel Departament d’Educació perquè en la seva opinió:

Significa externalitzar a empreses privades serveis públics, en la línia del que propugnen els sectors més ultraliberals.

Significa inhibir-se de la pròpia responsabilitat envers la societat a l’hora de prestar serveis de qualitat amb seguretat.

Significa confiar a persones alienes al departament de Salut i al d’Educació la salut i la seguretat dels més febles, que no tenen formació en infermeria, però sí que tenen contractes extremadament precaris.

Per tant, reclamem que es desplegui totalment l’acord-marc de col·laboració entre el Departament d’Educació i el de Salut. Cal dotar els centres educatius de Catalunya de professionals d’infermeria que puguin atendre les necessitats relacionades amb la salut del milió d’alumnes del sistema educatiu català . I ens ens afegim a les posicions de la sectorial de Sanitat sobre Infermeria Escola.

La Intersindical afirma que cal que la infermeria escolar s’incorpori a tots els centres educatius de Catalunya. L’article 5 del decret 150/2017 d’atenció educativa a l’alumnat en el seu marc inclusiu va donar lloc a un programa de promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia en l’àmbit escolar. Allà es determinava que les necessitats d’assistència sanitària dels alumnes que ho requereixin, especialment dels qui tenen estats de salut clínicament complexos, queden cobertes amb fons públics.

La infermeria de la Intersindical demana la presència de la figura de l’infermer/a a les escoles per millorar la salut de la població escolaritzada mitjançant accions de promoció i protecció de la salut, de prevenció de la malaltia i actuació en les situacions de risc i d’atenció precoç per trastorns com ara dislèxia, TDHA, autisme…, la salut afectiva, la salut sexual, les addicions comportamentals i a substàncies, la salut alimentària, l’activitat física saludable, les violències i la salut social, les malalties infeccioses (com la COVID 19) i la salut bucodental. Unes necessitats que amb la pandèmia han quedat totalment desateses malgrat la seva importància.

D’altra banda, la Intersindical també volvgarantir que els infants i adolescents amb necessitats especials de salut desenvolupin amb la màxima normalitat les seves activitats diàries en el centres educatius ordinaris.

En l'opinió de la Intersindical el paper de la Infermeria escolar és:

Garantir la continuïtat de l’assistència sanitària. Després de la pandèmia, s'ha detectat un augment de problemes de pell i de sarna, major incidència i severitat de problemes relacionats amb la salut mental (angoixes, pors, addiccions, trastorns, etc.)

I sobretot una manca d’autoconeixement en adolescents.

Formar en educació per a la salut mestres i alumnat (tallers, sessions, reanimació cardiopulmonar).

Insistir en la prevenció i promoció de la salut, abans que la malaltia no es manifesti.

Defensar la figura de infermeria davant l’intrusisme professional.

Atendre l’alumnat d’escoles, instituts i centres d’educació especial.

Reivindicar que la salut escolar de la comunitat educativa és global i que la infermera n’és la clau de volta.

La infermeria escolar atén :

Alumnat amb malalties cròniques i necessitats complexes d’atenció o amb malalties avançades (entre d’altres, diabetis – obesitat – nens amb sondes permanents (ronyó, gàstrica) i traqueotomies i colostomies – celiaquia – epilèpsies – al·lèrgies).

Alumnes sense cap patologia coneguda, per garantir una atenció integral en salut de la població infantil i adolescent.

Tot això en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori