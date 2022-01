Covid

La Intersindical denuncia la situació límit de les direccions dels centres educatius

La Intersindical Educació ha denunciat la situació límit en què es troben la majoria de les direccions dels centres educatius catalans. El constant canvi de protocols, les errades en els programes de gestió i la delegació de responsabilitats del Departament d’Educació comporten que la majoria de les direccions dels centres es trobin desbordades, treballin set dies per setmana, només es puguin dedicar a la gestió sanitària i hagin hagut de deixar de banda la resta de responsabilitats que els pertoquen.

Des de l’inici del curs (i, de fet, des de l’inici de la pandèmia) que s’exigeix una disponibilitat permanent a les direccions per tal de gestionar els efectes de la pandèmia, obviant completament que els equips directius també tenen dret al descans i a la desconnexió, i moltes altres responsabilitats per atendre. A moltes direccions els ha tocat treballar els dies festius de Nadal, malgrat que els Responsables Covid del Departament de Sanitat no els podien donar suport perquè no estaven disponibles. Aquesta sobrecàrrega de feina ha esclatat amb la sisena onada: ara mateix les direccions viuen permanentment enganxades al mòbil i als ordinadors, gestionant casos i situacions diverses els set dies de la setmana.

És intolerable que des del dia 9 de gener el departament hagi fet públics 3 canvis de protocol. La improvisació i les modificacions constants han generat molt dubtes a les famílies i han estat els equips directius els qui n’ha patit les conseqüències en forma de trucades regulars de les famílies, també d’aquelles que no entenen o no accepten els vaivens i que, en ocasions, arriben al punt d’amenaçar de denunciar les direccions.

Als equips directius els està tocant de gestionar tots els errors en els sistemes de gestió dels diferents departaments (errors i saturació de l’aplicatiu Traçacovid en molts moments, tardança en l’aparició de la recepta del TAR, manca de TARS a les farmàcies, errors en la llista d’alumnes vacunats, saturació en els aplicatius de gestió de personal en molts moments, etc.). Cada error en els sistemes de gestió suposa un reguitzell de trucades de famílies, i hores de feina afegida. Després de gairebé dos anys de pandèmia, creiem que hi ha hagut prou temps per arribar preparats a aquest pic de contagis.

D’altra banda, la negativa del departament a proporcionar màscares FPP2 per a tot el personal docent i del PAS afegeix una càrrega de responsabilitat a moltes direccions, que senten que es fa treballar el personal que treballa als centres sense les mesures de seguretat mínimes que correspondrien a la incidència sanitària actual.

Per últim, volem agrair a les direccions, així com a la resta de personal, tant docent com del PAS, l’esforç que estan fent en un moment tan difícil com el que vivim. L’administració ha de destinar tots els recursos que siguin necessaris perquè no s’arribi a un punt de no retorn i les baixes no comencin a ser només per covid sinó també per estrès i esgotament.