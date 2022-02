CALENDARI ESCOLAR

Els docents faran 5 dies de vaga al març per pressionar Educació

Els sindicats de docents han anunciat aquest matí una convocatòria de vaga unitària de cinc dies al mes de març, que encara s’han de concretar, davant del que consideren una “actitud prepotent, poc dialogant i immobilista” del conseller d’Educació, amb el qual s’han reunit aquest matí després que ahir un nombrós grup de delegats sindicals entrés a la seu central del Departament i alguns hi hagin passat tota la nit. La principal reivindicació (que no la única) és que el Departament faci marxa enrere en l’avançament del curs al 5 de setembre anunciada la setmana passada.

El que ha quedat palés a la reunió, es que l'implantació del nou calendari pel curs vinent ha estat “la gota que fa vessar el got”, ja que hi ha un munt de problemàtiques sobre la taula i que encara Educació no ha resolt. Darreramenta també s'han afegit de noves como ara l’obligatorietat del certificat C2 de català.

A aquests cinc dies de vaga s’hi suma una altra convocatòria de vaga, en aquest cas no unitària, sobre la sentència del 25% del castellà. Els sindicats Intersindical, COS i SEPC convoquen vaga el 23 de març a tots els nivells educatius (des d’infantil a universitat) en resposta a aquesta sentència i “en defensa d’una educació pública i íntegrament en català”. Cal recordar que el 20 de març és l’últim dia que té el Departament d’Educació per comunicar al TSJC com pensar aplicar la sentència.

A banda d’això, també avui el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), del qual formen entitats sindicals, de famílies i mestres molt representatives, ha emès un comunicat amb el qual reclamen “una rectificació pública per part de la Generalitat” en un seguit de temes, entre els quals el calendari, els currículums, la recatalogació dels centres de màxima complexitat, o la futura aprovació del decret de concerts.