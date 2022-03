Sobiranisme

L'ANC aprova el Full de ruta

El document estratègic ha estat avalat per les sòcies i els socis de l’entitat amb un 96% a favor i un 4% en contra. El diumenge 3 d’abril, l’Assemblea presentarà el seu posicionament polític. Un full on es reafirma l'ANC ha de liderar i consolidar el moviment popular independentista. Així com el compromí sd'impuls a l’acció en el front internacional.

L’Assemblea Nacional Catalana fa públics els resultats d’aquesta X Assemblea General Ordinària (AGO), que s’ha celebrat de forma virtual del dia 17 al 23 de març. Les sòcies i els socis de l’entitat han votat a favor del Full de ruta.



El 96% de les sòcies i els socis que han participat en l’Assemblea General han votat a favor del Full de ruta i només el 4% hi ha votat en contra. La participació total a l’AGO ha estat de 4.275 sòcies i socis.



En aquesta AGO hi ha hagut una molt bona participació pel que fa a les assemblees de base. Amb motiu del debat previ a l’Assemblea General, les assemblees de base van presentar 215 esmenes a la proposta de Full de ruta, 3 de les quals van ser rebutjades, 34 retirades, 111 transaccionades i 19 acceptades. Després que les assemblees de base proposants decidissin si acceptaven la valoració del grup de treball d'esmenes al Full de ruta i retiraven les esmenes rebutjades, o bé no les acceptaven i mantenien vives les seves esmenes, en van quedar 48 per portar a votació, de les quals 6 van ser aprovades i incorporades al Full de ruta.



La resta de documents aprovats durant la X Assemblea General Ordinària han estat els següents:

Informe de gestió del Secretariat Nacional: 97% a favor i 3% en contra.

97% a favor i 3% en contra. Informe econòmic de l’exercici 2021: 99% a favor i 1% en contra.

99% a favor i 1% en contra. Proposta de pressupost de l’exercici 2022: 98% a favor i 2% en contra.

98% a favor i 2% en contra. Convocatòria d’eleccions: 99,5% a favor.

Liderar i consolidar el moviment popular independentista.

Incrementar la pressió sobre les institucions i sobre els partits.

Donar impuls a l’acció en el front internacional.

Defensa de la llengua i l’escola catalana.

Construcció i defensa de la sobirania fiscal i energètica, per exemple.

Liderar per vertebrar el moviment popular i fer-lo més sòlid i cohesionat.

Lluita per la justicia social.

Solidaritat i front comú contra la repressió.

L'Assemblea es posa, com sempre ha fet, a disposició del moviment per tal d’acordar accions concretes que apropin el país a la seva independència.



En aquest sentit, el diumenge 3 d’abril, l’Assemblea farà públic el seu posicionament polític en un acte a l’auditori de Sant Cugat del Vallès, a les 12 del migdia. Hi intervindran diferents membres del Secretariat Nacional, així com la presidenta, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, David Fernàndez, encarregats d’explicar el paper que haurà de tenir l’Assemblea en el futur immediat del procés independentista. Alhora, es presentarà la campanya de commemoració dels 10 anys de l’entitat.

El Full de ruta aprovat ha de marcar les passes bàsiques a seguir per l’entitat per tal de fer efectiva la independència durant aquesta legislatura. El document identifica elements clau com: