Ensenyament

Els docents de Catalunya aniran a la vaga els dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març

Finalment dies seguits, per "no donar la imatge a l'opinió pública que són dies de vacances". Tampoc no se solapen amb les altres aturades convocades aquest mes de març: 8-M i la del dia 23, anunciada per la COS, la Intersindical i el SEPC en contra de la imposició del 25% de castellà.