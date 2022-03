Habitatge

El Sindicat de Llogateres del Penedès convoca una concentració a Vilafranca

El proper dimarts a les 19h a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès

El Sindicat de Llogateres del Penedès ha convocat una concentració el proper dimarts a l19 hores a la plaça de la Vila de la capital de la comarca per denunciar:

- Els continus desnonaments de famílies vulnerables

- La llarga llista d’espera per accedir a habitatge públic

- La discriminació racista i classista per accedir al padró

- La discriminació racista i classista de les immobiliàries per accedir als pisos de lloguer

- Els insuficients recursos destinats a Serveis Socials per combatre la pobresa energètica

- La no regulació del preu de la llum

- La bombolla inmobiliària creixent a Vilafranca

- La manca de recursos d’acollida per a dones sense llar

Denunciaran també, la manca de voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca i de la Generalitat de Catalunya per gestionar casos concrets de companys de l’assemblea:



- un company porta 10 mesos esperant el padró, cas avalat pel Síndic de Greuges.

- una família vulnerable porta més de 6 mesos amb amenaces de desnonaments i esperant que la Generalitat li assigni el pis de protecció oficial que ja li van aprovar al 2021.

- una família monomarental víctima de violència masclista serà desnonada a l’abril sense alternativa habitacional perquè el SIAD no disposa d’habitatge públic per dones i la llista d’habitatge és eterna.

- Vàries famílies que estan a la mesa d’emergència habitacional seran desnonades abans de l’assignació d’alternatives.