El Consell per la República promou l'objecció fiscal

El Consell per la República realitza la campanya #Proumonarquia, una acció reivindicativa i de desobediència fiscal

L’objecció fiscal que promou el Consell per la República és una acció reivindicativa que consisteix en mostrar el rebuig a una institució (Casa Real Espanyola, Guardia Civil....) per a finançar-ne una altra amb la qual es comparteixen els valors. En cap cas es promoveu l’evasió fiscal i és per això que els impostos objectats s'han d’ingressar en una altra institució.

Davant la crisi del COVID-19, el Consell per la República va impulsar el Fons Republicà d’Acció Solidària (FRAS) que en aquell moment va anar destinat a pal·liar els efectes sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia però que actualment pren els seus objectius tal i com estaven previstos originariament al Pla de Govern del Consell.

Segons els Presupuestos Generales del Estado, l'any 2021, la suma del cost de la Casa Real Española, la Guardia Civil i la Policía Nacional Española, cossos de seguretat repressors, i la injustícia espanyola representen un total de 7.281.734.620 €. El que es tradueix en uns 350 € per contribuent.