cas 8 Mil Motius

El col·lectiu feminista Cau de Llunes presenta una moció en motiu del 8M a l'Ajuntament de Tarragona

El col·lectiu feminista Cau de Llunes ha elaborat una moció en motiu del 8M, presentada per la CUP, que anirà a debat i votació demà en el marc del Ple de l’Ajuntament de Tarragona. Les anticapitalistes assenyalen que cal “que les institucions implementen polítiques realment feministes, que vagin més enllà de les polítiques d'aparador i que garanteixen la millora de les condicions materials de vida de la població”. En aquest sentit, apunten que com a dones i feministes de la ciutat “continuem instant a les institucions que facin efectives aquestes polítiques feministes que ja demanem des de fa temps” a la vegada que reivindiquen “que queda molt per defensar, i molt per avançar, sobretot per aquelles tasques invisibilitzades que es continuen requerint, però alhora no se'ns retribueix el que mereixem”.

Entre els acords la moció presentada hi ha que la regidoria de feminisme de l’Ajuntament es reactivi i ofereixi “polítiques feministes en tots els departaments de l'Ajuntament” ja que Cau de Llunes considera que “és necessari instar a aquest càrrec institucional per continuar avançant dintre de la institució i al carrer”. A més, també proposen que el consistori estableixi cursos gratuïts d'autodefensa, “sobretot amb una mirada feminista”. Es tractarien de cursos d'autodefensa feminista als centres cívics de la ciutat, “especialment en aquells barris on hi hagi més demanda, ja que les dones poden ser més vulnerables al seu dia a dia per l'espai que les envolta”.

Pel últim, en el darrer dels acords el col·lectiu feminista vol que l’Ajuntament insti al govern de la Generalitat a retirar totes aquelles personacions com acusació particular contra activistes socials i, en concret, en el cas de 8 Mil Motius de Sant Cugat. En aquest sentit, volen que el Ple mostri la seva solidaritat amb aquest grup d'activistes donat que ja tenen data de judici per l'11 de gener de 2023, on a set dones se'ls demana pena de presó de 3 anys i 26.000€ .