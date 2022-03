Comença Eivissa Bits, el projecte de Plataforma per la Llengua per potenciar el català entre el jovent de lilla

Aquesta setmana han començat els tallers per impulsar el català entre el jovent d'Eivissa. La proposta, organitzada per Plataforma per la Llengua amb els donatius recaptats durant el Giving Tuesday del 2020, s'anomena Eivissa Bits i permetrà que estudiants eivissencs participin en l'enregistrament d'un disc que combinarà cant tradicional amb música urbana. Per fer-ho possible, la rapera valenciana Tesa i el músic eivissenc Vicent Marí Palermet impartiran tallers als alumnes, i el disc comptarà amb la col·laboració d'artistes de les Illes Balears i d'arreu del domini lingüístic.

L'ONG del català va recaptar més de 15.000 euros el desembre de 2020 per tirar endavant el projecte i, d'aleshores ençà, ha fet un treball preliminar per posar-se en contacte amb artistes i instituts i per estudiar les accions concretes a dur a terme. A més, ja s'han fet alguns enregistraments de cant pagès tradicional, que han de servir de base per al disc.

Durant el mes d'octubre també es varen fer uns primers tallers introductoris als instituts en format virtual.Després d'aquesta fase inicial, el projecte arrenca amb l'organització de tallers d'escriptura i de música per a més de 500 alumnes de 3r i 4t d'ESO dels instituts de la ciutat d'Eivissa. L'objectiu és que aquest mateix 2022 es pugui publicar el disc i començar a fer-ne una promoció que es preveu llarga i intensa per aconseguir que els joves se'l facin seu.

Més enllà del valor pedagògic per als estudiants que hi participaran, el disc es proposa com un producte que tingui valor en si mateix i ofereixi a les noves generacions música emergent i innovadora en català. Es tracta de posar en valor la cultura popular eivissenca i reforçar la percepció del català com a llengua per a l'ús públic i informal.

Eivissa Bits, una contraproposta a l'Ibiza Mix

En aquest sentit, el nom del disc i del projecte, Eivissa Bits, és tota una declaració d'intencions i s'ha de contraposar al títol del popular disc Ibiza Mix. El nom triat normalitza el topònim de l'illa i juga amb la paraula "bits", que fa referència a l'electrònica, que és justament una de les bases del nou disc, que fusionarà música tradicional amb gèneres de base electrònica i de música urbana.

Per aconseguir popularitzar les cançons, l'ONG del català esmerçarà tots els recursos possibles per fer que el disc sigui al màxim de plataformes. Es vol repetir l'èxit d'altres discos impulsats per l'entitat, com el Mans manetes: L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, un recopilatori actualitzat de cançons tradicionals i infantils de l'Alguer, o El català, amb ritme!, un EP de rap i rumba fet per adolescents de la Mina, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell en col·laboració amb els músics Nel·lo C i Rafalito Salazar, en el marc dels plans d'actuació lingüística integral de l'Eix Besòs i Sabadell Sud.

Un projecte per revertir la situació del català a Eivissa

La iniciativa de Plataforma per la Llengua neix com a resposta a l'alarmant situació del català a les Pitiüses. Segons les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics a les Illes Balears del 2014, només el 2,9% dels joves d'Eivissa i Formentera té el català com a llengua d'ús habitual. De fet, actualment, el 78,5% dels joves eivissencs ja s'expressen habitualment només en castellà.

Per això, el 2020 l'ONG del català va decidir que, en el marc del Giving Tuesday, la iniciativa per multiplicar les accions altruistes després del Black Friday, recaptaria diners per impulsar el català entre el jovent de l'illa. L'objectiu de 15.000 euros que l'entitat s'havia proposat aconseguir es va poder assolir gràcies a les donacions de més de 330 persones i, finalment, el projecte ha pogut arrencar aquesta setmana. Ara, que comenci la música!