Ensenyament

Ampli seguiment de la Vaga d'Educació

Els docents han convocat vaga pels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març a infantil, primària i secundària i té el suport de la majoria de sindicats USTEC-STES, UGT, CCOO, ASPEPC-SPS, Intersindical Educació, CGT i USO

El primer dia de Vaga dels docents de les cinc de les que tenen convocades aquest mes ha tingut un ampli seguiment, segons les primeres dades facilitades pels sindicats que apunten a més d'un 75%. fins i tot avui s'han afegit el personal d’administració i serveis del Departament d’Educació.

Els sindicats, de manera unitària, consideren que la conselleria d'Educació ha oblidat que és la seva obligació promoure el respecte i el reconeixement al col·lectiu docent davant de la societat. Rebutgen l'actitud de menysteniment del conseller Gonzalez-Cambray envers els treballadors i treballadores i l'actitud impositiva i autoritària mostrada en desatendre i negligir la negociació real amb els representants sindicals per un retorn de condicions laborals que ara més que mai mereixen els docents.

De manera unitària reclamen i exigeixen:

• El 6% del PIB per educació com a mínim.

• La reversió de les retallades:

o Restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació al curs 2022/23 com a reivindicació irrenunciable.

o Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.

o Conversió dels terços de jornada en mitges jornades.

o Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

o Increment del personal d'atenció directa a l'alumnat

o Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

o Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).

o FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja!

• La retirada de l'ordre de calendari escolar.

• El no al nou currículum.

• L'estabilització real del personal interí i pacte d'estabilitat.

• L'assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.

• Una negociació real i la dimissió del conseller.