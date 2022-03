‘Dictionnaire Nord Catalan / Diccionari nord-català’, de Christian Camps i Renat Botet

Què volen dir aqueixos mots? Si ho voleu saber, consulteu el Dictionnaire Nord Catalan / Diccionari nord-català de Christian Camps (professor emèrit de llengua, cultura i civilització catalanes a la Universitat de Montpeller) i Renat Botet (professor de català i castellà a diversos instituts, i molt actiu en el món cultural al Vallespir).

Es tracta d'un diccionari de la llengua catalana tal com es parla a la part més septentrional del nostre país, també anomenada Catalunya Nord. Una llengua viva que ha mantingut les seves especificitats i ha anat evolucionant al llarg del temps. És l'observació d'aquesta evolució, l'inventari d'aquesta llengua catalana tal com es parla aquí al nord i avui, el que trobarem en aquest Diccionari. Una llengua a part, certament, però una llengua compartida, que cal posar endavant i que no cal perdre.

El diccionari es divideix en dues parts. En la primera trobareu per a cada paraula rossellonesa, la traducció francesa que s'il·lustra amb exemples de la literatura o d'investigacions, i la seva versió en català normatiu. En la segona part, el diccionari francès/nord-català enumera totes les paraules registrades en la primera part.

Renat Botet, mort el 2012, no va poder veure l'edició d'aquesta publicació de la qual ell era molt orgullós. Ja havia publicat Vocabulari rossellonès (1997) i quan aquest es va exhaurir, el volia reeditar tal qual. Després però de discutir-ne amb Christian Camps, que serà coautor del diccionari, van convenir que era més adequat ampliar i enriquir la recerca de mots perquè esdevingui una obra de referència. Aprofitaran aquesta nova edició ampliada per afegir-hi més mots del nostre quotidià i de les nostres obres literàries, encara que alguns marcats com a gal·licismes. També hi inclouran les enquestes realitzades per Camps el 1985 fetes als pescaires de Cotlliure, Sant Cebrià i el Barcarés.

Afegirem que els autors han respectat la grafia de certs autors, encara que això no hagi agradat a tots els lingüistes.

Cal destacar la tria feta per l'editor del terme «nord-català». Evidentment aquest terme inclou el català septentrional o rossellonès que és, com ha escrit Joan Veny, un dialecte constitutiu del català parlat al Rosselló, al Conflent, al Vallespir i al Capcir.

L'escriptor nord-català Joan-Daniel Beszonoff deia de Botet, en un article publicat el 2012 després de la seua mort «Era un home deliciós, amb un sentit de l'humor molt pagès i una erudició universitària.»

eiminada: mesura agrària que varia segons les regions, 60 àrees al Rosselló, 64 al Vallespir, corresponent a una superfície de terra que hom podia sembrar amb una emina de gra.

enfalga: alfàbrega

guinyar: fer l'ullet

hò: sí

llapina: conilla

rufa: arruga

xipotejar: xafardejar