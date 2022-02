L’Ajuntament de Girona pagarà 54.000€ a Cs després del vot favorable al contracte d’escombraries

· Des de Guanyem recalquen que “no hi ha cap mandat legal que obligui l’Ajuntament a augmentar els ingressos de Cs” i subratllen que es tracta “d’una decisió del govern”

Guanyem Girona ha revelat nova informació sobre l’acord entre Ciutadans i el govern. En el ple del passat gener es va aprovar el contracte de la neteja per valor de 169 milions d’euros gràcies al vot favorable de la regidora Míriam Pujola, de Ciutadans, que a canvi rebia un sou fix i se li assignava un assessor. Aquest proper dilluns es concretaran alguns aspectes més d’aquest acord, que Guanyem ha revelat “que evidencien que Pujola disposarà de millors condicions econòmiques gràcies al pacte”. Així, al ple de dilluns es donarà compte d’un canvi de partides per valor de 54.000€ per tal de poder finançar les millores per Pujola. Des de Guanyem han subratllat que es tracta d’una decisió política i que no hi ha cap mandat legal que justifiqui aquest canvi.

“Girona tindrà menys diners per fer les polítiques que la ciutat necessita perquè el govern de Junts i ERC retornarà el favor fet per la regidora de Cs amb els diners de totes i tots els gironins”, ha declarat el cap de l’oposició, Lluc Salellas.

El document que es portarà al ple de dilluns també revela més informació que des de Guanyem diuen “encara fa que el cas sigui més greu”. Així, tot i que el gener ja es va destapar que Pujola aconseguiria un assessor a canvi del vot a favor al contracte de la neteja, ara es desvela que finalment obtindrà dos càrrecs de confiança al seu servei. En total l’Ajuntament redirigirà 27.000€ del pressupost a pagar dues mitges jornades a persones que treballaran per la regidora no adscrita.

Des de Guanyem destaquen la gravetat del cas perquè això significa que entre Pamplona i Pujola disposaran de quatre assessors a mitja jornada mentre que quan el grup de Ciutadans estava constituït només en disposaven de dos. Es dobla per tant el cost dels assessors vinculats als exregidors Cs per a l’Ajuntament de Girona, que es passa a equiparar a la resta de grups municipals Des de Guanyem assenyalen la gravetat de la situació posant el seu propi grup municipal com a exemple, que amb 6 regidores i regidors i sent el principal partit a l’oposició rebrà els mateixos diners per pagar els treballadors que els dos exrepresentants de Cs. Aquests diners destinat als nous sous es trauran d’una partida pressupostària d’administració general.

D’altra banda, els diners que l’Ajuntament recuperava després de la dissolució del grup municipal (7.900€ fins a finals de mandat) i que Guanyem va demanar que es destinessin a la promoció i defensa de la llengua catalana, finalment serviran per pagar la millora laboral de Pujola. Des de Guanyem han recordat que aquests diners es podrien reincorpoar al pressupost de la forma que ho desitgés el plenari i que per tant la transferència per pagar part del sou de Pujola “és una decisió inequívocament política”.

Des de Guanyem també han subratllat que el fet que Pujola passi de règim d’indemnitzacions a disposar d’un sou fix és un privilegi econòmic perquè hi ve incorporada la quota de Seguretat Social, la prestació d’atur o la possibilitat de guanyar punts a l’hora d’accedir a places a l’administració pública. En concret Pujola cobrarà 13.300€ de sou i l’Ajuntament passarà a pagar 4.300€ per sufragar aquests extres. Des de Guanyem recorden que la majoria de regidors i regidores del ple seguiran mantenint un règim d’ingressos inferior al de Pujola, ja que no gaudiran de totes aquestes prestacions econòmiques.

Per a Guanyem això és la confirmació que el govern ha concedit a Pujola millores econòmiques gràcies al seu vot favorable a un afer del ple i han recordat que seguiran explorant les vies legals per tal d’analitzar el cas amb deteniment.