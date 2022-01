Reforma Laboral

La Intersindical es mobilitza amb els sindicals bascos i gallecs contra la Reforma Laboral

Els sindicats nacionals i de classe de Galícia, País Basc i Catalunya (CIG, ELA, LAB i la Intersindical), ens mobilitzaran conjuntament el proper 30 de gener per demandar la derogació de les reformes laborals i la no convalidació d’una nova reforma que no és més que més del mateix.

Apunten que el govern espanyol va presentar el passat 28 de desembre de 2021 un Reial Decret per modificar l’Estatut dels Treballadors en la perspectiva de reformar la legislació laboral que l’Estat espanyol ha anat implementant els darrers anys. El proper 3 de febrer aquest decret haurà de ser convalidat al Congreso espanyol de Madrid.



En els darrers 40 anys s’han dut a terme 25 reformes laborals, 8 de les quals han estat un clar retrocés dels drets de la classe treballadora dels Països Catalans sota administració espanyola.



La Intersindical considera que el nou Reial Decret no modifica substancialment les condicions laborals del conjunt de les majories treballadores del nostre país. Només fa tímids avenços en la regulació de la temporalitat i la prevalença dels convenis sectorials per sobre des de les empreses, això sempre des de l’òptica estatal enlloc de la catalana.



Aquesta nova reforma laboral consolida aspectes claus de les reformes de PSOE i PP de 2010 i 2012 on se segueix permetent l’acomiadament col·lectiu sense autorització administrativa (els ERO), no es recuperen els salaris de tramitació ni els 45 dies per any treballat en les indemnitzacions.



Fets que permeten l’abaratiment de l’acomiadament i la potestat de moltes grans empreses per fer el què vulguin desindustrialitzant el país en favor de l’economia especulativa, el turisme, la construcció i un model de baixos salaris.



Aquesta reforma vol seguir centralitzant les relacions laborals, sense tenir en compte la realitat socioeconòmica del nostre país, fent prevaldre els convenis estatals per sobre dels del nostre país.