LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP rebutja el projecte de pedrera a Osor i insta a la Diputació de Girona a posicionar-s’hi en contra

A Osor (la Selva) s’estan iniciant els tràmits per instal·lar-hi una explotació minera en la zona coneguda com “El bosc de la Fenosa”, zona qualificada d’especial protecció i que té la funció de corredor biològic i de protecció de l’Espai Natural de les Guilleries. Els veïns s’han agrupat en la” Plataforma No a la Pedrera” per emprendre mobilitzacions per tal d’evitar que tiri endavant aquest projecte, i ja han aconseguit que s’aprovin mocions de rebuig en diferents municipis selvatans i al Consell Comarcal.



Els promotors de la futura explotació tenen previst negociar amb les administracions públiques, entre les quals han destacat la Diputació de Girona, l’obertura de la pedrera. És per això que el grup polític de la CUP a la Diputació presenten en el ple d’aquest mes de gener, que es durà a terme demà dimarts dia 18, una moció per tal que l’ens sigui proactiu en la defensa del paratge de les Guilleries amenaçat i per això es mostri fermament en contra d’aquest projecte miner i extractivista. La diputada provincial cupaire Marta Guillaumes ha declarat: “esperem que s’aprovi per unanimitat i que la Diputació assumeixi un paper de lideratge de les administracions en la protecció de les Guilleries i doni tot el suport als ajuntaments de la zona davant d’aquesta nova agressió al territori”.

MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC DE LA CUP-AMUNT EN DEFENSA DEL TERRITORI I REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ACTIVITAT EXTRACTIVA AL MUNICIPI D’OSOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi ecosocial. Els tocs d’alerta pel que fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació. El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple d'incognites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en estat d’emergència planetària.

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, com acaba de succeir a la recent COP26 de Glasgow, sinó que no ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses de la Natura. Des que es va publicar l’Informe Meadows la crisi ecosocial ha adquirit proporcions dramàtiques. Ens enfrontem, a nivell local i global, a una desestabilització dels ecosistemes amb conseqüències desastroses per a la vida i el benestar de la població. L’economia, sense cap límit, explota voraçment tot tipus de recursos naturals i fruit d’això aboca residus que contaminen l’entorn. Una pràctica d’explotació extractivista que, de moment, no té aturador.

L’extractivisme és un paradigma molt estès actualment basat en la dominació per a la mercantilització dels recursos (petroli, gas, minerals, etc). Es tracta d’una pràctica que es sustenta en la generació de lucre a partir d’aquests recursos i un afany mercantilitzador que atempta contra els territoris, la seva gent i la vida en general. L’escenari d’emergència climàtica i ecològica ens imposa canviar de rumb i protegir els recursos, la vida i el territori.

El municipi d’Osor i per extensió les Guilleries no queden al marge d’aquest model, i són moltes les agressions que al llarg dels anys ha patit aquest territori a través de diferents infraestructures com el pantà de Susqueda, la línia de Molt Alta Tensió o l’activitat derivada de les indústries extractives.

És en aquest context, que davant la presentació d’un Pla Especial Urbanístic per desenvolupar activitat extractiva a cel obert al municipi d’Osor, considerem que la implantació d’aquest tipus d’activitats durant dècades suposarà una nova agressió al territori sense cap tipus de contribució al desenvolupament sostenible d’aquest tal i com marca l’Agenda 2030. Al contrari, projectes d’aquest tipus suposen greus conseqüències a curt i mig termini sobre:

- L’entorn natural: afectant directament sobre la biodiversitat de les Guilleries, modificant hàbitats, obligant al desplaçaments d’animals i contribuint al deteriorament de la riera que ja va patir amb una altra explotació minera i que encara arrosseguem.

- El paisatge: les pedreres tenen un temps de vida útil, i un cop esgotat, l’abandonament de l’activitat acostuma a originar seriosos problemes principalment relacionats amb la destrucció del paisatge i les ensulsiades.

- Els veïns i les veïnes: afectant directament la vida quotidiana degut al risc que suposarà a nivell de mobilitat per la presència de camions de gran tonatge, l’increment de soroll i generació de pols derivat de la pròpia activitat que tindrà un impacte directe sobre les persones i activitats del nucli de les mines d’Osor.

- El desenvolupament local, doncs és un model contrari a un desenvolupament basat en el turisme sostenible consumidor de patrimoni natural i cultural, doncs aquesta activitat afectarà directament a aquest model, a cases i allotjaments rurals, empreses d’activitats a la natura, comerços, visitants.

- El despoblament que pot provocar, amb els riscos que això suposaria per a un micro-poble com a Osor per a la seva supervivència.

- Les poblacions dels municipis limítrofes i els visitants amb afectacions derivades a l’augment del trànsit de camions per aquestes poblacions, perillositat de la carretera per a la pràctica d’esports com el ciclisme, pèrdua d'atractius que generin visitants...

ACORDS

És per tot això que des de la CUP-AMUNT a la Diputació de Girona demanem l’aprovació dels següents ACORDS:

PRIMER- Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d’una activitat extractiva al municipi d’Osor per les greus conseqüències que tindrà a nivell ambiental, paisatgístic, social i econòmic durant dècades, hipotecant el futur del territori i de les persones que hi viuen.

SEGON- Instar a la Diputació de Girona a mostrar el seu rebuig a la instal·lació d’una activitat extractiva al municipi d’Osor per tots els motius exposats anteriorment, tal i com ja han fet els plenaris de l’Ajuntament d’Osor i del Consell Comarcal de la Selva.

TERCER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que apliqui el principi de precaució i a que facin un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin per posar de forma real els interessos de la majoria al centre, assumint que ja estem immersos en situació d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència i no basant-se en una Llei com la de Mines de l’any 1975.

QUART- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant a diferents actors per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el medi ambient i els interessos de la gent del territori i en aquest cas del món rural.

CINQUÈ- Comunicar aquests acords a la plataforma veïnal “No a la Pedrera”, al municipi d’Osor, al Consell Comarcal de la Selva, a les conselleries afectades de la Generalitat de Catalunya i als 26 municipis de la comarca de la Selva.

A Girona, 10 de gener de gener de 2022