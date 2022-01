lluita institucional

Denuncia al govern de l’Ajuntament de Reus per mala praxis al control de colònies de coloms urbans

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus retreu que tot i que el govern municipal anunciés al 2019 la posada en marxa del sistema ètic de control de colònies de coloms, el Sr. Alcalde Carles Pellicer i Daniel Rubio, no els hi han fet arribat cap document de seguiment o estudi de la seva implantació. Sobre aquest pla, la CUP va sol·licitar informació detallada com els informes de seguiment, les zones d'implantació, l’evolució de les colònies, el recompte periòdic de la població, etc., per a confirmar la seva efectivitat. Una efectivitat que sí s'ha contrastat en altres municipis com Barcelona, on ja està implantada des de 2016, o darrerament, segons informa Catalunya Digital, la seva implantació a la Bisbal del Penedès que ha reduït a 1/2 la població de coloms.

En aquest sentit, el grup municipal de la CUP sospita que el principal sistema utilitzat actualment a Reus és el de la captura i posterior sacrifici. Una pràctica que la Candidatura ha denunciat repetidament en Comissions Informatives municipals i en mitjans de comunicació, per ser “un sistema il·legal, cruel, caduc, innecessari i del tot irregular”. Lamenten que aquesta denúncia constant no hagi produït cap canvi en els mètodes emprats per aquest govern de Junts, ERC i ARA.

La CUP explica el funcionament actual sobre el control de colònies de coloms urbans: “Hi ha un treballador municipal que, previ avís dels serveis tècnics de la regidoria de Medi Ambient, circula amb una furgoneta sense identificació (sembla que no volen estar relacionats amb aquesta pràctica salvatge) i es dirigeix als punts on s'ha detectat més població de coloms. Aquest treballador fa la captura de grups de coloms i els trasllada directament al centre contractat. Aquest centre està l'homologat per a sacrificar aus afectades per epidèmies greus com la grip aviar de granges de Catalunya i Aragó”.

La regidora Mònica Pàmies assegura que aquest centre té un Conveni de col·laboració definit com “SERVEI DE PROFILAXI SANITÀRIA ", com per exemple, en un suposat cas d'epidemia greu.

Pàmies exposa en roda de premsa que la profilaxi sanitària implica que el seu sacrifici es dugui a terme quan es confirmi el fet de patir malalties que puguin afectar a la resta de població de coloms, a altres espècies o a la ciutadania. Per tant, manifesten que “no tenen cap estudi de l'estat de salut veterinari de les diferents colònies de coloms urbans a Reus que justifiqui el seu sacrifici”.

La CUP assegura que no hi ha triatge i que tots els coloms capturats per l'Ajuntament de Reus són gasejats i després emmagatzemats en congeladors en el mateix centre. Es tracta d’un sistema que va en contra del principi de sacrifici zero de la Llei catalana de Protecció animal de Catalunya.

Finalment, la CUP considera que possiblement el motiu pel qual l'Ajuntament de Reus tria el sacrifici continuat i no un control ètic sigui perquè es tracta d’un sistema senzill i econòmic. Pel que fa a les despulles, el grup municipal explica que es venen a altres empreses, que les utilitzen per produir pinso o biocombustible.