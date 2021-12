Per una Europa de Drets Humans, desmuntem els murs visibles i els invisibles

Sortim de nou al carrer el 12 D perquè continuem dient alt i clar: prou a l’Europa fortalesa que vulnera dia rere dia els Drets Humans.

La Unió Europea s’ha convertit en una màquina de repressió i de mort. Mentre espolia i bombardeja els països del sud global, construeix murs visibles per aturar l'èxode que ella mateixa provoca amb milers de quilòmetres de formigó, tanques i filats i un gran desplegament tecnològic de radars, drons, càmeres i sistemes de control biomètric.

L’Europa dels Drets Humans amb aquest blindatge terrestre i marítim provoca cada any milers de morts. Morts de persones que intenten fugir de les condicions provocades per les polítiques dels països del Nord, però també morts a les fronteres quan tercers països llencen les persones migrants com a arma de xantatge geopolític, eludint la seva responsabilitat primera de protegir la vida. Turquia enviant persones a la frontera grega, el Marroc obrint i tancant la frontera amb Ceuta i ara Bielorússia encoratjant el pas cap a Polònia i abandonant dones i nens al bosc per morir de fred.

Una Unió Europea que s’ha dedicat en els últims anys a crear illes- gàbia, a retornar infants o deportar sol·licitants d’asil, a abandonar al carrer les persones que arriben i condemnar-les a la més profunda exclusió i precarització. El missatge és clar: si arribes, desitjaràs tornar.

Tot i que hem pogut finalment avançar amb canvis en el reglament d’estrangeria que permetran a la joventut continuar el seu procés d’emancipació després dels 18 anys, queden encara murs invisibles que neguen els drets bàsics de moltes persones. Queden encara milers d’infants sense identificar a Ceuta o a Canàries, milers de persones a les nostres ciutats sense Renda Bàsica Garantida ni cap suport social pel simple fet de no tenir “papers”, sense dret a un habitatge digne, sense dret a l’educació, sense dret a la protecció jurídica ni molt menys a la lliure circulació, sense accés a la cultura, sense dret al treball ni a la ciutadania, sense dret al respecte ni a una vida en llibertat.

L’Europa dels drets humans té les mans tacades de sang, i la proposta de Pacte Europeu de Migracions i Asil només fa que confirmar aquesta deriva.

Per tot això, amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans demanem: