Mobilització a L'Hospitalet de Llobregat per impulsar una campanya per un habitatge digne

Pel proper dimecres a les 10h, el Sindicat de Llogateres de L’Hospitalet, la PAH de L’Hospitalet i l’Assemblea de Defensa de Drets de L’Hospitalet han convocat una concentració davant l’Oficina d’Habitatge d’Hospitalet (C/ Llobregat 116) i per anar en manifestació fins a la seu de Serveis Socials al (C/ Santiago de Compostela 12) i cap a les 11.30h es presentarà públicament una campanya per denunciar i exigir a l’Ajuntament que prengui mesures en front la crisis habitacional que pateix la ciutat des de fa anys.

Les tres organitzacions demanaren una reunió amb els dos tinents alcaldes encarregats d’Habitatge i Serveis Socials, Crisitan Alcazar i Jesús Husillos per transmetre les seves demandes, que van des de la creació de departaments essencials i que manquen actualment en el servei, la dotació de personal professionalitzat i suficient, la presa de mesures contra propietaris i grans tenidors que incompleixen flagrantment la normativa sobre habitatge, la transparència de la mesa d’emergència, i la dotació a serveis socials d’eines útils en front d’emergències habitacionals i casos en risc d’exclusió.

També han presentat així mateix al portal de transparència de l’Ajuntament una bateria de preguntes relacionades amb el funcionament del serveis i estadístiques que hauria de registrar l’entitat, a fi de analitzar amb dades reals i actualitzades l’escassa feina feta per l’Ajuntament en aquesta matèria.

Amb tot, les dues organitzacions volen que el dia 22 marqui el inici d’una campanya d’autèntica oposició a les pràctiques de l’Ajuntament en matèria d’habitatge que ha dut a terme fins ara i una exposició de la desastrosa gestió que s’ha realitzat i que provoca que centenars de famílies es vegin abocades a l’exclusió social.

Amb aquest acte, que serà el primer de molts, també faran una crida a la resta de moviments socials que d’una manera o altre lluiten per el dret a l’habitatge en Hospitalet, a fi de sumar forces i teixir una xarxa veïnal i social que permeti exigir i pressionar a l’Ajuntament el compliment de les seves obligacions en front els ciutadans d’aquesta ciutat.

Es per això que us convoquem a tots els mitjans de comunicació per poder presentar- vos els motius i detalls de la dita Campanya