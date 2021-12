CONFLICTE ARMÊNIA-AZERBAIDJAN

Divendres passat militars d'Azerbaidjan va capturar i va assassinar un pastor armeni a Artsaj

Seyran Smbat Sargsyan, un pastor nascut el 1956, resident de l'assentament Chartar del districte de Martuni de la República d'Artsaj, v a ser capturat per l'Exèrcit d'Azerbaidjan i assassinat el 3 de desembre.

“Tal acte terrorista i bàrbar és una manifestació de la política genocida i antiarmènia a nivell estatal a Azerbaidjan, que es va dur a terme per instruccions de les més altes autoritats de l'Azerbaidjan. Una de les evidències d'això és la declaració falsa difosa pel Ministeri de Defensa d'Azerbaidjan, que justifica l'acte terrorista de l'exèrcit azerbaidjanès. Aquest comportament del funcionari de Bakú és una violació flagrant del dret internacional, el dret internacional humanitari, la falta de respecte a tots els acords assolits i té com a objectiu intimidar el poble d'Artsaj i obligar-lo a abandonar la seva terra natal”, va informar la Cancelleria de Artsaj, que va demanar a la comunitat internacional que “avaluï adequadament les accions desenfrenades de l'Azerbaidjan”. “Res no pot soscavar la nostra voluntat i determinació de viure a la nostra pàtria”, va marcar el cos diplomàtic.

La Cancelleria d'Armènia, per la seva banda, va condemnar l'“inadmissible l'assassinat d'un civil per les Forces Armades de l'Azerbaidjan” i el va qualificar com una violació “flagrant del dret internacional humanitari”.

“Cal assenyalar que els atacs i actes de terrorisme contra la població civil armènia d'Artsaj es tornen sistèmics, resultat de la justificació de crims similars anteriors comesos per les Forces Armades d'Azerbaidjan amb motius infundats per Bakú, fet que fa que es repeteixi aquest comportament. Les atrocitats recents comeses per les forces armades azerbaidjanes contra la població civil d'Artsaj són una continuació de la política d'antiarmenisme, desallotjament i neteja ètnica de les autoritats azerbaidjanes d'Artsaj, que demostra una vegada més que es garanteix la seguretat física i el dret a la vida dels armenis d'Artsaj és impossible sota la jurisdicció de l'Azerbaidjan”.