Artsakh

La comunitat armènia a Catalunya talla la Jonquera per al reconeixement de la República d'Artsakh

Cap a les 11h d'aquest dissabte, membres de la comunitat armènia han tallat la autopista AP-7 a l'alçada de la Jonquera amb l'objectiu de reclamar una mediació internacional del conflicte que mantenen amb l'Azerbaidjan i el reconeixement de la República d'Artsakh, independent de facto des del 1991.

Específicament demanen al president espanyol Pedro Sánchez que no doni l'esquena al conflicte i participi com a mediador. També li demana que suspengui, de manera temporal, la venda d'armes a Turquia. Segons asseguren els armenis, Turquia dóna suport a l'Azerbaidjan i els subministra les bombes i el material bèl·lic que s'utilitza contra la població civil armènia, que està patint agressions militars i crims de guerra.

La comunitat armènia a Barcelona ja va protagonitzar diumenge passat una acció de protesta davant de la Delegació de Governes espanyol, on es van congregar unes 200 persones per fer arribar a l'executiu espanyol seves exigències. La setmana passada també es van realitzar talls similars en autovies i autopistes d'altres països de la UE, com Bèlgica, Itàlia, Suïssa, i manifestacions als Països Baixos, Alemanya i Dinamarca.

El Parlament es va pronunciar des de l'inici, el passat 27 de setembre, en una declaració de la Junta de Portaveus, adoptada per Junts, ERC, PSC, Comuns i la CUP .

El text demanava la fi de les hostilitats. "Davant els atacs armats iniciats el matí de el 27 de setembre per les forces armades de l'Azerbaidjan amb el suport de Turquia en l'anomenada línia de contacte, que separa els dos bàndols enfrontats pel control de la regió de l'Alt Karabakh, i en el context de l'amenaça que suposa l'escalada violenta a la regió de l'Caucas, al Parlament de Catalunya rebutja el recurs a la violència per modificar el statu quo de la regió i dóna suport a la crida feta per diverses organitzacions internacionals.

El conflicte bèl·lic entre Armènia i Azerbaidjan es va resorgir de nou el passat mes de setembre i va causar prop de 5.000 víctimes.