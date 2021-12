Desmond Tutu i els neutrals

Deia Desmond Tutu, mort aquest diumenge a Sud-àfrica a l'edat de 90 anys, que si ets neutral en una situació d'injustícia, has escollit el costat de l'opressor. I posava el següent exemple: Si un elefant té el peu a la cua d'un ratolí i li dius que ets neutral, el ratolí no apreciarà la teva neutralitat. Lluitador incansable, activista pels drets humans i contra l'apartheid, Tutu, company de lluita de Nelson Mandela, sabia bé què era la neutralitat en aquells durs anys que tot semblava impossible en una Sud-àfrica on només els blancs tenien dret a l'existència. Distant dels que actuaven com a majordoms del poder, va defensar sempre l'abolició del règim i no la seva mera reforma.

El premi Nobel de la Pau de 1984, guardonat també amb el Premi Internacional Catalunya el 2014, havia estat aquests últims anys un ferm defensor del dret dels catalans a decidir el seu futur i va mostrar públicament el seu suport al referèndum d'independència de l'any 2017 convocat pel llavors president de la Generalitat Carles Puigdemont i avui president a l'exili. Tutu era defensor de moltes causes, sempre al costat de la llibertat i contra la injustícia. També de la causa catalana.

Com a un dels signants del manifest Deixin votar als catalans que van recolzar el 2014, entre d'altres sis premis Nobel ―Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Dario Fo, Ahmed Galai, Jody Williams i el mateix Tutu―, l'arquebisbe de l'església anglicana es va guanyar ràpidament les simpaties d'una part molt important de la societat catalana que fins aquella data, potser, només l'havia conegut com a un símbol de la lluita contra l'apartheid a Sud-àfrica. Desmond Tutu va passar a ser així una de les personalitats internacionals amb la qual l'independentisme sabia que podia comptar en la difusió del seu dret a l'autodeterminació.

"No estic interessat a recollir les engrunes de compassió que cauen de la taula d'algú que es considera el meu amo. Vull el menú complet dels drets", va sentenciar Tutu en un dels moments de la lluita per la fi de l'apartheid a Sud-àfrica. Molts pobles s'han identificat amb aquesta sensació de poble oprimit al llarg de la seva història i a la recerca de la seva llibertat. Descansa en pau Desmond Tutu.