Català a l'escola

La Intersindical proposa passar de la defensa a l’atac, dels laments a l’acció decidida per la llengua

La Intersindical demana a tots els docents que continuïn fent del català la llengua de cohesió, d’acollida i d’ús normal i habitual als centres educatius. Precisament sobre els docents i els equips directius, vam deixar clar que han d’estar protegits davant d’aquestes ingerències, fet pel qual se’ns va assegurar que la sentència, com que s’adreça al Departament d’Educació, no podia repercutir de cap manera negativa en el personal dels centres educatius.

El sindicat reivindica l’escola catalana com un model d’èxit i de cohesió social innegociable i que ens cal millorar i aprofundir. Les dades, tant les més positives com les que no ho són tant, així ho demostren. Hi ha un ampli consens social envers l’educació en català, i com a sindicat treballem i treballarem en tots els espais possibles, tant en solitari com en col·laboració amb altres agents (governs, entitats, organitzacions de tot tipus, etc.) per fer de la llengua catalana la llengua vehicular, d’ús, de cohesió i de progrés tant a l’educació com a la resta d’àmbits del nostre país.