Vaga

La Intersindical crida a continuar les mobilitzacions per tombar l’aprovació de la “Llei Iceta”

La Intersindical ha valorat positivament les mobilitzacions que s'estan fent arreu del nostre país en defensa del dret a l'estabilització del personal interí i laboral temporal en frau de llei des de fa anys, i que a Catalunya representa més d'un 30% del personal al sector públic, del qual un 63% són dones.

La Intersindical ha convocat vaga i se suma a aquestes mobilitzacions que reforcen el que La Intersindical venim denunciant des de fa mesos: les propostes legislatives que s'estan a punt d'aprovar i que es van posar en marxa amb la ICETADA, de manera centralista i per tant d'esquena a la realitat dels serveis públics del nostre país, no són garantistes per al conjunt del personal interí i laboral temporal.

Denuncia que aquestes polítiques tenen com a objectiu continuar debilitant els serveis públics del nostre país i afavorir un context propici a les externalitzacions i privatitzacions.

La Intersindical ha constatat que l'única sortida és mobilitzar-nos amb un triple objectiu:

1) exigir que els partits catalans que tenen representació al congrés votin en contra d'aquesta proposta de llei;

2) seguir-nos mobilitzant administració per administració fins que tot el personal interí i laboral temporal s'estabilitzi i

3) assolir la república catalana independent de drets i social per tal de possibilitar un marc laboral propi i garantir els serveis públics que la nostra ciutadania necessita.

Per a La Intersindical, la posada en marxa de la ICETADA i de la llei que està a punt de ser votada al congrés, continuarà tenint conseqüències negatives de caràcter personal, però també col·lectives i socials, perquè no garanteix l'estabilització de milers de treballadores i treballadores públiques que fa anys que estan esperant optar a una plaça definitiva. Aquest personal que s'ha format per oferir un servei de qualitat, pot acabar acomiadat en condicions que no compleixen la legislació laboral actual, la qual cosa té un impacte molt negatiu en termes personal, però també en termes col·lectius perquè degrada la qualitat del servei públic que s'ofereix al conjunt de la ciutadania. Servei públic de qualitat al qual hi tenim dret i que han de garantir els poders públics.

El sindicat considera que s'arribat aquí perquè no hi ha un marc laboral propi que ens permeti decidir com organitzem els serveis públics i el personal que hi treballa. Alhora, denunciem el servilisme dels successius governs catalans que de manera proactiva han bastit les bases de l'alta temporalitat del personal al servei de les administracions públiques catalanes.