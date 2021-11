Rebut de la llum

La CUP denuncia que ENDESA segueix tallant comptadors a les veïnes beneficiàries del Contracte de 1927

Deixen durant dies sense llum a una família i l’Ajuntament no fa res.

ENDESA segueix amb les seves accions coercitives, tallant llum a veïnes de la Vall Fosca beneficiàries del Contracte de 1927, com a mesura de pressió per obligar-los a pagar el deute il·legítim que l’empresa els reclama i que té relació amb els tributs de la facturació i amb l’intent d’eliminació d’un contracte històric signat entre ambdues parts.

El fet és que des de dimecres passat almenys hi ha una família sense llum, amb les greus conseqüències que això comporta i afegint que a muntanya les temperatures ja són baixes. I ni ENDESA ni l’Ajuntament (recordar que els regidors d’ERC actuen sol·licitant als veïns afectats un justificant de pagament del suposat deute per autoritzar novament a l’empresa que els restableixi el servei, fent de secretaris a la Vall de la multinacional) han fet cap pas per pal·liar aquesta greu situació.

Cal recordar que aquests talls de llum s’emmarquen en l’ofensiva d’ENDESA, amb el vist i plau de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdella (d’ERC), per fer “passar pel tub” a totes aquelles veïnes que s’han mostrat fermes per defensar els drets que quedaven recollits al Contracte històric del 1927. Però l’equip de govern rema en direcció contrària, ja que fa uns mesos va signar un acord amb ENDESA on pactava 300.000€ de les arques municipals a canvi de liquidar el deute il·legítim que reclamava l’empresa al Consistori, portant a les veïnes a fer el mateix i invalidant per complet el Contracte històric de 1927 que s’havia signat per haver cedit terrenys comunals per a la construcció de la primera central hidroelèctrica, la central de Capdella.

Mentrestant, el conflicte resta a l’espera de la resolució d’un recurs al Tribunal Suprem perquè s’acalreixi com ha de ser la facturació de l’empresa, fruit d’una demanda contenciosa administrativa que veïns i veïnes autoliquidants van interposar pel seu compte contra ENDESA i l’Agència Tributària, assumint la despesa de la seva butxaca i per defensar el conveni col·lectiu que no ha estat capaç de defensar el propi equip de govern.