ensenyament

L’STEI Intersindical se suma a la demanda del CEIP Nou d’Inca

L’STEI Intersindical denuncia l’incompliment de les promeses de l’Administració davant els endarreriments de les obres del CEIP Nou d’Inca i se suma al malestar de la comunitat educativa de la ciutat. No es pot admetre de cap manera la saturació que pateixen els centres d’Inca, amb exemples com el cas del CEIP Ponent: una escola pensada per a 450 alumnes n’acull en aquests moments 700!

El sindicat expressa el seu suport a la marxa reivindicativa del proper diumenge dia 10 de novembre, convocada per les associacions de famílies dels CEIP Ponent, Miquel Duran i Saurina i Llevant, per a denunciar la paràlisi de la Conselleria d’Educació en relació a aquesta infraestructura tan necessària.

L’STEI Intersindical reclama a les administracions responsables una solució urgent, ja que la situació és insostenible i requereix una intervenció ràpida. Els infants, famílies, docents dels centres i tota la població d’Inca han de gaudir d’una educació de qualitat i d’uns equipaments en les millors condicions.

És inacceptable el discurs de la Conselleria que si l’any passat varen poder passar el curs, tant els centres d’infantil i primària com els instituts, enguany també ho poden fer amb els mateixos recursos; amb un increment significatiu d’alumnes amb necessitats de suport educatiu i ràtios elevades. En aquestes condicions, l’esgotament del professorat ja és evident dos mesos després d’haver començar el curs.

En el cas d’un centre, la mitjana del percentatge d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu ha augmentat un 26%, amb una aula que arriba al 68'4%; amb escassetat de docents i d’ATE per a atendre aquesta complexitat social, de la qual Inca n’és un reflex.

El sindicat també expressa la seva voluntat de col·laboració amb la comunitat educativa de la ciutat i amb totes aquelles entitats que es mobilitzin per a reclamar una solució la saturació que Inca pateix fa temps.