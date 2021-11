Pressupostos

L'ANC demana no donar estabilitat a l’Estat espanyol amb els pressupostos mentre aquest no respecti el dret d’autodeterminació

El Secretariat Nacional de l'Assemblea, reunit en plenari avui a Perpinyà, ha fixat el posicionament de l'entitat respecte a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per part dels partits independentistes amb representació al Congrés espanyol.

La proposta de resolució aprovada avui assenyala que "garantir la governabilitat d'un estat que ens nega drets fonamentals i ens espolia econòmicament és una paradoxa inadmissible, ja que ens situa en una posició cada cop més i més subsidiària i ens allunya d'un escenari que ens permeti assolir l'alliberament nacional."



Alhora afegeix que "els diputats independentistes a les Corts espanyoles han d'establir una estratègia de bloqueig basada en el seu posicionament contrari en les principals votacions que tinguin lloc en aquest àmbit. És l'acció més simple i amb menor cost repressiu que tenim a les nostres mans. És un mínim que el front institucional hauria d'entomar com a tret de sortida per recuperar la iniciativa davant l'Estat".



El Secretariat Nacional també critica que "anualment aquests pressupostos contenen partides d'inversió a Catalunya, sempre per sota de la proporció de població i PIB en relació amb el conjunt de l'estat, de les quals de forma sistemàtica se n'executa menys del 70%. Any rere any els partits catalans han intentat pactar millores en l'autogovern a canvi de l'aprovació dels pressupostos que mai s'arriben a complir, i així perpetuen l'espoli que significa un dèficit fiscal per sobre del 8% del PIB català".



"És una paradoxa inadmissible intentar negociar uns pressupostos generals de l'Estat, amb què perpetua la dominació, i tenir alhora com a objectiu culminar el procés", deixa clar el Secretariat de l'entitat.



El Secretariat també considera que "caure en el parany de la negociació alimenta la dominació i la subordinació a l'Estat, confon la ciutadania, genera tensions internes innecessàries en el moviment independentista, i ens torna previsibles i fàcils de manipular".



En resum, l'Assemblea Nacional Catalana, amb voluntat de defensar els interessos del moviment popular independentista, exigeix als nostres representants, diputats i senadors independentistes a les Corts espanyoles el seu rebuig als pressupostos espanyols; cal fer un front comú en l'estratègia de bloqueig institucional fins que Espanya ens reconegui com a subjecte de dret internacional i reconegui els efectes de la nostra autodeterminació exercida l'1 d'octubre de 2017.