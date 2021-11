Per la República

El regidor David Hernández per la CUP a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar escollit l’Assemblea de Representants del Consell per la República

El Tercer Tinent d'Alcaldia i regidor de Seguretat i Participació de Sant Pol de Mar, David Hernández Teixidó, ha obtingut 5478 vots a les eleccions a l’Assemblea de Representants del Consell per la República. S’elegien 40 càrrecs electes i el regidor ha quedat en 21a posició de 74.

També volem felicitar a l’Ona Curto Graupera, regidora del Govern Municipal d’Arenys de Mar per la CUP, per haver estat també elegida en aquest organisme i pel bon resultat obtingut: 7a posició (7693 vots). Igualment, enhorabona a tots els elegits, candidats i inscrits al Consell per la República per aquest procés democràtic.

Les eleccions que s’han dut a terme entre el 29 i el 31 d’octubre han escollit les 121 persones que formaran part de l’Assemblea de Representants. 81 persones han estat triades per l’urna ciutadana i territorial (el Maresme té 4 representants) i 40 per l’urna de càrrecs electes.

Segons David Hernández, "el Consell per la República és la institució republicana a enfortir per a desplegar una estratègia unitària" afegint que "la independència arribarà a través d'una lluita constant contra l'ocupació, fins que la legitimitat republicana triomfi sobre la legalitat monàrquica." Indica que els Ajuntaments són la institució més propera al vilatà i que per això "hem de donar exemple de compromís a l'hora d'enfrontar-nos amb l'estat espanyol". Considera que Sant Pol i l'Ajuntament han d'estar enllaçats amb el Consell per la República "per a desplegar les accions unitàries que siguin necessàries".