Consell per la República

La regidora de la CUP d’Arenys de Mar, Ona Curto, obté la 7a posició en les eleccions de l’assemblea de representants del CxR

Aquest darrer cap de setmana el Consell per la República (CxR) ha realitzat un procés electoral per a escollir les 121 persones que formaran part del parlament d’aquesta institució republicana, lliure i sobirana, no sotmesa a la legalitat espanyola, que està formada per representants de la societat civil de Catalunya.

L’Ona Curto, membre de l’assemblea de la CUP d’Arenys de Mar i regidora de Serveis Municipals, Medi Ambient, Rials i Platges, Turisme i Patrimoni, ha obtingut uns resultats espectaculars a les eleccions de l’Assemblea de Representants del Consell per la República.

L’assemblea de la CUP d’Arenys de Mar està molt contenta que el Consell per la República pugui comptar amb un actiu com l’Ona. El seu compromís com a arenyenca molt vinculada al teixit associatiu i la seva tasca incansable com a regidora l’avalen i així ho han fet palès els resultats obtinguts. L’Ona ha estat la regidora d’un ens local més votada en aquestes eleccions tot compartint posicions amb Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín entre altres electes a l’exili..

I per acabar, també estan molt orgulloses que la Neus Payerol, presidenta de Junts Autisme, també hagi obtingut representació a l’urna ciutadana. La trajectòria vital i social de la Neus en defensa de les persones amb diversitat funcional ha estat clau perquè les persones amb trastorns de l’espectre autista disposin de visibilitat i també d’espais i recursos per a rebre el suport i l’ acompanyament que necessiten. La seva tasca per visibilitzar la realitat de les persones amb TEA no només és cabdal per a aquestes persones i les seves famílies sinó per al conjunt de la societat ja que gràcies al seu activisme podem adquirir dia a dia eines per a desenvolupar una mirada més inclusiva. i això també forma part del país i la república que volem.