ANTIREPRESSIU

Dissabte vinent Girona tornarà a ser l’epicentre antirepressiu del país

El proper dissabte 20 de novembre es realitzarà a Girona una jornada antirepressiva per fer front a quatre judicis pendents per detencions produïdes arran de mobilitzacions independentistes dels últims anys a les comarques gironines.

La jornada començarà a la Plaça dels Jurats de Girona a les 12 del migdia amb la presentació de les campanyes Carla Absolució, Pau Absolució, Robert Absolució i 21 Raons. A les 13 hores hi haurà un vermut musical i una hora més tard un dinar popular. A les 15.30 es farà la xerrada ‘La lluita antirepressiva sota el règim monàrquic del 78’. La jornada finalitzarà amb un concert programat per a les 18 hores.

Així que set setmanes després que es desenvolupés amb èxit a Girona la primera Conferència Nacional Antirepressiva la ciutat de l’Onyar tornarà a ser l'epicentre antirepressiu del país. I és que la solidaritat antirepressiva a Girona ve de molt lluny. Fa un mes un article del diari ARA recordava que el 3 de gener del 1924 per ordre del general Emilio Barrera, capità general de Catalunya, un centenar d'exregidors (i personalitats gironines com l'arquitecte Rafael Masó) van ser alliberats provisionalment de la presó de Girona després d'estar una setmana empresonats acusats d'haver signat un manifest catalanista del CADCI. Molts amics els esperaren a la sortida de la presó, segurament els mateixos que segons Albert de Quintana durant l'empresonament “Ens ompliren d’obsequis, vins exquisits i tabacs, que passaren a les nostres mans després d’haver pogut aconseguir rompre per un cap la tela metàl·lica que hi havia existent a la doble reixa de la presó”.