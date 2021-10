Infraestructures

La CUP demana a Govern que prioritzi l’acondicionament de l’itinerari Les Borges Blanques-Eix Occidental (C12)

La Candidatura d’Unitat Popular-Un nou cicle per guanyar ha presentat una Proposta de Resolució a la Mesa del Parlament on demana a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori que l’acondicionament del vial que discorre per Les Borges Blanques-Eix Occidental (C12) i que passa pels pobles de Castelldans, el Cogul, Granyena de les Garrigues i Torrebesses sigui una prioritat.

La comarca de les Garrigues, tal i com s’indica en el Pla Territorial Parcila de Ponent (PTPP), presenta un dèficit històric de dotació de xarxa viària estructurant primària i queda demostrat pel fet que la majoria dels seus municipis es troben a més de 25 km d’un accés a la xarxa bàsica. Aquest mateix PTPP determina actuacions a les vies estructurants primàries i posa de manifest que l’eix de Les Borges-C12 és la clau per fer front a la manca de vertebració territorial de les Garrigues i per garantir la connectivitat amb les comarques del Priorat i la Ribera d’Ebre.

Els anticapitalistes demanen que l’inici de les obres per fer realitat l’Eix Transversal de Ponent no es retardin més enllà de l’agost del 2022, sumant-se així a les reivindicacions que demana el territori des dels municipis de les Garrigues Altes i la comunitat de municipis del Segrià Sec.