Avui i demà, l’escola en català

Per Eva Betrana, Directora General de La Bressola. Publicat a ElPuntAvui el 16 d'octubre de 2021

Un 16 de setembre del 1976, ara fa quaranta-cinc anys, La Bressola va obrir les portes amb 7 alumnes a Perpinyà. L’objectiu principal era ben clar: la recuperació lingüística del català i de la cultura catalana a la Catalunya del Nord davant de la progressiva i dolorosa pèrdua de la presència de la nostra llengua en la societat.

Des de llavors, com si es tractés del foc que alimenta les brases, intentem mantenir sempre encesa la flama del català malgrat les contínues galledes d’aigua que hem patit durant tots aquests anys per part de l’Estat francès. Una repressió constant, continuada i sostinguda que topa amb la incansable i immutable lluita que segueix ferma en la recuperació i dinamització de la llengua i la identitat catalana a la Catalunya del Nord. Fa uns mesos vam viure un dels pitjors atacs dels darrers anys: la censura del Consell Constitucional francès a la llei Molac, la llei de protecció i promoció de les llengües minoritzades. Un atac al qual ara s’ha de sumar el bloqueig de Perpinyà al projecte de col·legi-liceu La Bressola.

Aquest és un projecte molt important, ja que permetria satisfer la demanda actual d’educació secundària i oferir, per primera vegada, un ensenyament immersiu en català des de maternal fins a les portes de la universitat. Des de fa uns anys, a La Bressola treballem per la realització d’aquest projecte, és la nostra absoluta prioritat, i des de fa uns mesos li hem donat forma.

Qui ens ho havia de dir quan, per primera vegada, vam sentir anomenar el monestir de Santa Clara del barri del Vernet. La idea resultava una mica llunyana i, fins i tot, irreal. Però només va caldre una visita per saber que aquest era el lloc que s’adequava millor a les nostres necessitats. No es pot imaginar un lloc millor al món per poder fer un centre d’ensenyament de secundària. El claustre, el jardí, la biblioteca, les sales lluminoses,... un gran espai amb un ric passat on establir les bases del futur de La Bressola. Un gran espai que es convertiria en patrimoni de La Bressola, seu de l’associació i també del centre de formació.

Per tot plegat, el projecte permetria avançar en la recuperació lingüística a la Catalunya del Nord revalorant un espai històric i cultural i esdevenint una peça important en la revitalització del barri del Vernet, on La Bressola ja té una escola.

Tot i això, aquests darrers dies hem rebut una altra galleda d’aigua que vol apagar la nostra flama. L’Ajuntament de Perpinyà ha decidit bloquejar el projecte de col·legi-liceu La Bressola exercint el dret de preempció, quan ens va assegurar, en nombroses ocasions, que no estava interessat en la compra d’aquest edifici. De fet, fins i tot ens va felicitar per la importància d’aquest bonic projecte.

Però què ens hem trobat? A deu dies de la finalització del termini de la compravenda, i després de negar cap interès, el govern municipal ha decidit bloquejar el projecte sense proporcionar cap explicació, ni proposar una alternativa. Un altre atac que pretén aturar la nostra feina. Malgrat tot, no ho tindran gens fàcil. Al davant es trobaran totes les persones que formen part de La Bressola. Una llarga llista de gent que defensarà sempre el català a la Catalunya del Nord. Mai ens rendirem i ja hem obert vies legals per obtenir respostes precises o, millor encara, el suport per a l’adquisició del monestir. No podem pas tolerar aquest atac a La Bressola i a la llengua i a la cultura catalanes. Ens veiem el pròxim dissabte 23 d’octubre a les 11 hores a la plaça Catalunya de Perpinyà per manifestar-nos fins a l’ajuntament. Perquè, com diu el nostre lema: Avui i demà, l’escola en català!