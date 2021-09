#FestaEstellés2021

La Festa Estellés en marxa

Com cada any, al setembre s'organitza una trobada per recordar la figura del poeta Vicent Andrés Estellés celebrant de manera simultània els Sopars Estellés. El Sopar Estellés o Festa Estellés s'inspira en els Burns supper (festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns), i combina poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc més adient per recordar el poeta de Burjassot.