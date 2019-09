Poesia

Festa Estellés Barcelona, València, Palma i Brussel·les

Des de l'any 2010, diverses poblacions tant al País Valencià com al Principat o les Illes Balears celebren al llarg del mes de setembre les seves particulars Festa Estellés. Enguany s'han previst els sopars de Barcelona, Brussel·les, Palma, i València, i també diverses localitats catalanes s'hi han afegit, com és el cas de Sabadell, on se celebra a les 20h al Casal Can Capablanca i Lleida, on se celebra a les 20h al Restaurant Forquilla i Cullera.

Barcelona

Com en d'altres edicions, se celebra a Casa València (Carrer de Còrsega, 335) a partir de les 20h amb una actuació musical de Sandra Monfort i Joan Vallbona, connexió en directe amb Brussel·les, Palma i València, sopar i micro obert. L’acte serà presentat per Màbel Martí. Per assistir al sopar cal emplenar aquest formulari i seguir les indicacions del pagament del menú, que té un cost de 18€ per persona. Vols veure com va ser l'any passat? Pots veure el vídeo aquí.

Brussel·les

Serà dimecres 18 a les 20h al restaurant Volle Gas (Place Fernand Cocq 21, Ixelles) amb menú, micro obert per llegir Estellés en diverses llengües i concert de Pau Alabajos. Preu del sopar i concert: 35€. Reserves a activitats@casal-catala.be.





València

Se celebra a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània a les 20h amb connexió en directe amb altres sopars i actuació de la Coral Giner de la Societat Coral El Micalet.

Palma

Serà a Can Alcover a les 20h amb recital de Tomeu Crespí i connexió en directe amb la resta de sopars.