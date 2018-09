Homenatge

La Festa Estellés arriba a Brussel·les

Relliga les ciutats de València, Barcelona, Palma i Brussel·les en sopar simultani. Les trobades connectaran en directe a partir de les 21 h per llegir poemes de manera col·laborativa.

Avui a partir de les 20h, Barcelona, Brussel·les, Palma i València recordaran la figura del poeta Vicent Andrés Estellés celebrant de manera simultània els Sopars Estellés. El Sopar Estellés o Festa Estellés s'inspira en els 'Burns Supper' (festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns), i combina poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc més adient per recordar el poeta de Burjassot. Des de l'any 2010, diverses poblacions tant al País Valencià com al Principat celebren al llarg del mes de setembre les seves particulars Festa Estellés. Les trobades connectaran en directe a partir de les 21 h per llegir poemes de manera col·laborativa.

A Barcelona, el sopar se celebra a la Casa València

A les 20.15 hi haurà una actuació musical de Pau Alabajos.

Tot seguit es realitzarà la connexió amb Brussel·les, Palma i València.

A les 21.30 h, es farà el sopar.

En acabar, hi haurà un torn de micro obert. Cada participant tindrà un minut per llegir un poema o fragment d'Estellés o un text propi que hi tingui relació.

L’acte serà presentat per Màbel Martí. El sopar té un cost de 15€ i hi haurà dues opcions, una de les quals serà vegetariana.

La trobada és organitzada conjuntament per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Espai País Valencià i Òmnium Cultural, amb la col·laboració de la Federació Llull i Casa València; que s'uneixen a les Nits Estellés que ha organitzat Espai País Valencià a Barcelona des de 2010.

A Brussel·les, el sopar se celebra a la sala La Tricoterie (barri de Saint Gilles, Rue Théodore Verhaeguen, 158)

A Palma, se celebra a Can Alcover (Carrer Sant Alonso, 24)

Organitzat per l'Obra Cultural Balear i compta aamb el suport de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). El sopar de Palma tendrà lloc a Can Alcover

A València, el sopar tindrà lloc a l'Octubre CCC (Carrer de Sant Ferran, 12)

Es comptarà amb l'actuació de La Coral Giner de la Societat Coral El Micalet

Amb un menú de "pa amb oli" de 10€. En aquest cas, no s'ha de fer inscripció prèvia.

L’acte està organitzat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i la Societat Coral El Micalet.

Col·labora: L’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), Ca Revolta, Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, Omnium Cultural, PEN Català, i el grup parlamentari europeu Verds-Aliança Lliure Europea.