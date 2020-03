Covid-19

Les CUP del Camp de Tarragona demana que s'incrementin els recursos del 112 i 061

Des de fa temps les treballadores del 112 i 061 denuncien la precarietat laboral que pateixen. El conveni laboral “Contact Center” i l’externalització del servei no han fet més que agreujar la seva situació. Els seus sous no acostumen a arribar als 1.000€; existeix una carència de personal davant una política d’abaratir costos per part de les empreses adjudicatàries; una manca de formació específica que permeti una millor gestió emocional de les treballadores i de l’atenció a les trucades en situacions extremes; així com una falta d’inversió per disposar de sistemes informàtics degudament actualitzats.

Aquests greuges es donen en tots el serveis d’atenció al ciutadà de Catalunya (010, 012, 061, 112), però aquests dies de crisi sanitària han deixat palès que la manca de recursos i previsió davant de situacions sobrevingudes és insostenible, tant per a la gestió de trucades d’emergències (112), com els serveis de SalutRespon (061), col·lapsant-se durant hores.

A Catalunya existeixen dos grans centres del 112, un a Zona Franca, que gestiona totes les trucades de Barcelona i l’àrea Metropolitana; i un altre a Reus, que s’encarrega de la resta de trucades del país. Això comporta que la major part de la plantilla que treballa al centre de Reus, i que pateix aquesta precarietat laboral, sigui del Camp de Tarragona. És per aquest motiu que les CUP del Camp de Tarragona exigim als diferents ajuntaments dels nostres municipis que instin la Generalitat a adoptar les següents mesures a curt termini: obrir una nova línia per atendre trucades relacionades amb la crisi de la COVID-19, tal i com ja s’ha fet en altres llocs; dignificar les retribucions salarials de tota la plantilla, així com els seus contractes durant la crisi sanitària; proporcionar un acompanyament psicològic i emocional per les treballadores; iniciar les millores informàtiques necessàries per tal de fer compatibles els sistemes del 112 i el 061, així com acabar amb els problemes de cartografia que existeixen actualment.

Per últim, les CUP del Camp reclamem que, una vegada passada la crisi sanitària, la Generalitat iniciï els procediments necessaris per internalitzar els serveis d’atenció a la ciutadania de Catalunya, garantint les condicions laborals de les treballadores i la qualitat del servei.