La CUP de Reus no assistirà a l'acte de lliurament de guardons de la ciutat en motiu de protesta

Les regidores anticapitalistes, com a pràctica habitual, només assisteixen al pregó de les Festes de Sant Pere i a l’acte d’entrega de Guardons de la Ciutat de les Festes de Misericòrdia per respecte a les persones que protagonitzen aquests actes. En primer lloc, les regidores donen l’enhorabona a les entitats premiades aquest any i se n’alegren que l’Associació de Concerts de Reus, el Centro Latino Americano de Reus, l’Àliga de Reus i el Gremi de Fusters i Ebanistes de Reus rebin els Guardons per la seva trajectòria.

En aquest sentit, el regidor Edgar Fernández i la regidora Mònica Pàmies, han volgut remarcar la tasca de la Confraria Sant Bernat Calvó i la de Bartolomé Plumas Marianas -guardonat a títol pòstum- també premiats amb els guardons d’aquest any. Tal com ha dit Fernández, “volem remarcar la feina de la Confraria Sant Bernat Calvó per la dinamització social del barri Fortuny i, sobretot, per la seva incansable lluita per l’habitatge social des de fa molt de temps, impulsant una cooperativa d’habitatge i actuant sovint de forma més efectiva que el propi Ajuntament.” I d’altra banda, Pàmies ha fet un record per Bartolomé Plumas “I no ens podem oblidar del Bartolomé, una persona lluitadora, treballadora i amb un compromís admirable amb la lluita veïnal, el teixit associatiu, la ciutat de Reus i el país.”

Ara bé, aquest any les tres regidores de la Cup de Reus no assistiran a l’acte d’Entrega de Guardons de la Ciutat celebrat durant les Festes de Misericòrdia en motiu de protesta. Segons la portaveu, Marta Llorens “creiem que és greu que s’entregui una de les medalles de la Ciutat a l’Instiut Pere Mata donada la greu situació de precarietat laboral que estan vivint les treballadores de Villablanca, empresa del Grup Pere Mata.”

Les treballadores del centre assistencial Villablanca mantenen des del 21 d’agost una vaga indefinida i han realitzat una tancada a les dependències del centre des del 7 de setembre per reivindicar millores en els seus llocs de feina i els salaris i una millor consideració de la seva tasca ja que implica una sobrecàrrega de treball molt gran. Des de la Candidatura manifesten tot el suport a les treballadores. Llorens ratifica que “donem tot el suport a la vaga indefinida i exigim a l’empresa Pere Mata que es faci ressò de les reivindicacions i que es digni a contestar la petició d’una trobada amb les treballadores que aquestes demanen des de fa temps. També demanem que la regidora de Benestar Social i, actualment, directora general d'Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat, Montserrat Vilella, s’impliqui en l’assumpte donades la relació del cas amb les àrees de les quals en té competència. A més, quan creiem que coneix molt bé la idiosincràsia de l’empresa per haver-ne tingut accions fins fa molt poc.”