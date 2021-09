lluita institucional

Guanyem Badalona denuncia l’atac del govern del PP d’Albiol al Bàsquet Sant Josep i emplaça l’oposició a fer-li una moció de censura

El govern municipal de Badalona, en mans del Partit Popular de García Albiol, ha emès un comunicat que Guanyem considera que és duríssim contra el món associatiu, i contra el voluntariat. Unes persones que voluntàriament gestionen, de manera altruista, les associacions de la ciutat.

El partit d’esquerra sobiranista exigeix que l’Ajuntament estigui al costat de les entitats, més encara en mals tràngols com el que travessa el Club, amb obscurs interessos immobiliaris pel mig. En aquest sentit, la formació municipalista recorda que l’Ajuntament està obligat a oferir suport gratuït a les associacions a través del Servei d'Assessorament per Entitats.

En paraules de Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem Badalona: «L'Ajuntament hauria d'estar al costat, ajudant i assessorant entitats, i no renyant i senyalant públicament les persones que fan voluntariat i que sovint s'enfronten a traves de tipus burocràtic per part de la mateixa maquinària trituradora de l'Ajuntament.»

L’organització d’esquerres considera que el govern del PP culpabilitza les associacions esportives del dèficit flagrant d’equipaments municipals, mentre alhora fomenta l’enfrontament entre elles en una mena de ‘Jocs de la Fam’ per competir pels escassos recursos que l’Ajuntament posa a disposició. El govern municipal defuig així les seves responsabilitats, tot confirmant la fallida tècnica i degeneració de la vida política que van desencadenar tant PSC com PP en fer la moció de censura contra el govern de Dolors Sabater.

En paraules de Toni Flores, president del Grup Municipal de Guanyem: «L’anterior alcalde del PSC ja sabem com va acabar el mandat, i respecte de l’actual alcalde del PP treballarem per a que acabi ben aviat el seu govern. Al PP només li interessa que la població faci consumisme, i no li interessa que el poble estigui associat i que hi hagi activitat social.»

En paraules de David Guerrero, el regidor de Guanyem que ha fet seguiment de la problemàtica: «El Club ja se sentia enganyat i menystingut, i ara apareix aquest comunicat culpabilitzador. La situació en què queda el Sant Pep és greu. Quants clubs badalonins estan entrenant i jugant en equipaments de fora la ciutat? I els qui ho fan aquí, en quines condicions? Aquest menysteniment i aquesta manca de gestió són generalitzats i cal posar-hi fi.»

Guanyem Badalona renova l’emplaçament, que a principis d’agost va adreçar al conjunt de l’oposició, d’aparcar les diferències i construir un model de ciutat que, a curt termini, ha de forçar un relleu a l’alcaldia.