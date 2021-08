Incendis

Un estiu més els incendis salten a les portades dels mitjans de comunicació. Es repeteix la cantarella que s’han d’apagar a l’hivern, amb una bona gestió forestal que redueixi el combustible en uns boscos cada cop més abandonats per la desaparició de l’activitat agrícola. I, any rere any, les polítiques forestals i contra el despoblament del món rural llueixen per la seva absència o poca efectivitat. Els ramaders no troben relleu, només traves burocràtiques i preus massa baixos per mantenir actives les seves explotacions.

Vivim, però, a la Mediterrània, allà on els estudis científics pronostiquen una major pujada de temperatures degut al canvi climàtic. Les condicions de sequera aniran en augment i la manca d’humitat als nostres boscos farà que la necessària gestió forestal sigui clarament insuficient per evitar grans incendis. En diuen de sisena generació. En aquest context d’emergència climàtica no n’hi ha prou amb centrar la prevenció a donar més mitjans a bombers i pagesos, no evitarem incendis només netejant el bosc i fent campanyes d’alerta del perill entre la població, cal acció climàtica contundent.

És una contradicció apostar per uns Jocs Olímpics al Pirineu quan allà, en 10 anys, la previsió és d’un augment de la temperatura de 3 ºC i la neu serà minsa, com ho és ampliar l’aeroport de Barcelona parlant només de la biodiversitat de la Ricarda i no tenint una perspectiva global sobre la necessitat de reduir emissions de CO2. Proclamem la República verda i som incapaços de desenvolupar alternatives sostenibles, assequibles i públiques al transport privat. La ràbia pel cap de Creus i els boscos del castell de Queralt cremats només és sentimentalisme si cadascun de nosaltres no entén el lligam entre el nostre comportament diari i les condicions climàtiques, no només meteorològiques, que propicien aquests incendis. No és només una burilla d’algun inconscient, ni una guspira o un llamp. D’alguna manera tots esdevenim una mica piròmans cada dia que no demanem al govern que, d’una vegada per totes, deixi el greenwashing i aposti per polítiques climàtiques valentes. El repte de la consellera Jordà és immens perquè demà no cremi el país, no només el territori.