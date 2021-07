LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona reclama que Girona reguli el mercat de l’habitatge “per acabar amb uns preus inassumibles per a la majoria”

· Guanyem demana que s’activi la moratòria de pisos turístics, aprovada fa més d’un any però encara pendent d’executar-se

El passat dimarts el ple de l’Ajuntament de Girona va declarar que la ciutat té un mercat de l’habitatge tens. Per a Guanyem, aquest fet, sumat a la redacció dels tres estudis en matèria d’habitatge com són el d’impacte dels pisos turístics, el Pla Especial del Barri Vell i el Pla Local de l’Habitatge ha de derivar necessàriament en una política municipal que comenci a regular el mercat del lloguer “per acabar amb uns preus inassumibles per a la majoria” ja que el 43% dels ingressos de les famílies gironines es dediquen a pagar el lloguer. Andreu considera que el primer pas ara que s’han completat aquests estudis hauria de ser aplicar la moratòria de pisos turístics, una iniciativa presentada per l’Associació de Veïns del Barri Vell amb el suport de la majoria d’AVVs de la ciutat i que es va aprovar al ple municipal del maig de l’any passat. Andreu considera que el govern “ja no té excuses per aplicar un mandat democràtic que és necessari alhora per acabar amb la situació insostenible de l’habitatge a la ciutat”.

Sobre la declaració de mercat d’habitatge tens, la regidora de Guanyem ho va atribuir a “una dècada sense polítiques habitacionals a la ciutat”. Andreu va destacar que als pressupostos de fa dos anys només es dedicaven 50.000€ a polítiques d’habitatge en contrast amb els 4 milions d’euros que s’hi dedicaran enguany fruit de l’acord d’inversions entre Guanyem i el govern. Així mateix, la representant gironina també es va mostrar molt crítica amb la renúncia per part del govern de la ciutat a l’hora de controlar el preu del lloguer i delegar aquesta responsabilitat a la Generalitat. Andreu va assegurar que amb aquesta renúncia es perd una oportunitat de vetllar de forma directa sobre el preu del lloguer a la ciutat. En aquest sentit, la regidora del principal partit a l’oposició atribueix la delegació de competències a “una manca de voluntat política”. “Si la lluita contra la precarietat habitacional fos realment una prioritat d’aquest govern, s’haurien ampliat els recursos humans municipals dedicats a l’habitatge per tal de poder regular els preus des del propi Ajuntament, com pertoca, però no ha estat així”, ha reblat Andreu.

Al plenari, la regidora de la formació municipalista també va argumentar que la proposta que portava a votació el govern era de mínims i només contemplava que a Girona es pogués regular el mercat durant dos anys. Per a Guanyem és “il·lusori pensar que els desequilibris del mercat es puguin acabar en només dos anys” i per això advocava per establir el màxim de cinc anys fixat per la Generalitat. Per aquest motiu Guanyem es va abstenir al punt d’acord.

D’altra banda, en el marc del ple Andreu també va preguntar al govern sobre quines polítiques es derivarien de l’estudi d’impacte dels pisos turístics, presentat fa poques setmanes. La regidora de Guanyem va recordar que l’estudi indicava que hi havia “una competència directa” entre els habitatges dedicats a lloguer i aquells dedicats a l’ús turístic i que aquests últims també aportaven un major benefici econòmic als propietaris. Per a Andreu, això podria comportar que s’incrementessin els pisos turístics en detriment dels d’ús residencial i per això va tornar a reclamar la moratòria.