lluita institucional

Yolanda Espallargas, nova representant de la CUP a les empreses municipals

Yolanda Espallargas va ser ratificada el passat Consell Plenari com a representant de la CUP en les empreses municipals on la formació ja tenia representació, a excepció de SMHAUSA, on hi seguirà assistint la consellera Eva Miguel. Les altres empreses on les cupaires té representació són EMMT, EMDE, EMT i ESPIMSA.

La CUP sempre s’ha mostrat contrària a que els assistents a les empreses municipals cobrin per fer-ho, és per això que des de l’anterior mandat les anticapitalistes han donat aquestes dietes a la formació. Aquests diners després tenen un retorn a la població tarragonina amb projectes com “Diners al Carrer. Activem el retorn social”, que enguany tindrà una nova edició.

Aquesta iniciativa pretén finançar projectes socials d'entitats de la ciutat de Tarragona. L’objectiu és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o l’entorn més proper, fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.