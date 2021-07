Especulació

El TSJC resol negativament els recursos interposats per la CUP Barcelona i la FAVB contra l'Espai Barça

La sala contenciosa administrativa del TSJC ha resolt avui negativament els recursos interposats per la CUP Barcelona i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona el 2018 contra l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit dels terrenys del FCB, coneguts popularment com Espai Barça.

Per la CUP, aquesta és una mala notícia sobretot per les veïnes de les Corts. "Aquesta sentència avala els greuges soferts durant set anys a l’ombra d’acords tancats als despatxos de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per fer d'aquest projecte un espai excloent, especulatiu i alineat amb un model caduc i insostenible de ciutat".

La formació continua pensant que la construcció d'hotels, locals comercials i oficines en zones verdes i espais per equipaments és il·legal, però del què no hi ha dubte "és que es tracta d’una aberració urbanística. No podem acceptar un Espai Barça que pretén retallar més de 14.000 m2 destinats a equipaments esportius pel barri de les Corts i destinar-los a usos comercials i hotelers. El projecte no respon a les necessitats de mobilitat del barri i no replanteja la situació de col·lapse que es crea al seu entorn. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha renunciat a la cessió del 15% de l'increment de l'aprofitament urbanístic previst per la Llei per l'Increment de Sostre Edificable, una superficie valorada en 6 milions d'euros".

En els propers dies, la CUP estudiarà la possibilitat de recórrer o no la decisió a instàncies superiors. Mentrestant emplacem a la Tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, i l'Ajuntament de Barcelona en el seu conjunt, a fer autocrítica i deixar de planificar la ciutat donant l'esquena al veïnat i posant la catifa vermella als interessos privats. Cap entitat, per més vinculada a la ciutat que estigui, pot beneficiar-se de privilegis urbanístics per especular i obtenir grans ingressos. L’anterior directiva del Futbol Club Barcelona, esquitxada per escàndols i una nefasta gestió econòmica, va creure que podia utilitzar el nom del Barça per poder saltar-se la llei en contra dels interessos del veïnat de les Corts. És moment de posar el comptador a zero. Així, emplacem també a la nova directiva blaugrana encapçalada per Joan Laporta a replantejar-se el projecte, no només per fer-lo viable, sinó també inclusiu, respectuós i consensuat amb el veïnat de les Corts.

Tot i aquesta resolució, la CUP de Barcelona seguirem defensant per totes les vies la necessitat de posar la planificació urbanística al servei dels barris i la ciutat. Des dels carrers, les institucions, els jutjats o on calgui continuarem lluitant per aturar la mercantilització de Barcelona i per construir una alternativa a l'actual model de ciutat excloent.