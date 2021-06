Escola Valenciana

Les ReTrobades omplen Guardamar, La Llosa de Ranes i Petrer de “llavors de futur”

Les ReTrobades 2021 “llavors del Futur” del Baix Vinalopó-el Baix Segura, la Costera i les Valls del Vinalopó han omplit de llavors de valencià aquests municipis de Guardamar, la Llosa de Ranes i Petrer.

Guardamar, el Baix Segura

La ReTrobada 2021 del Baix Vinalopó i el Baix Segura s’ha celebrat aquesta vesprada a la població de Guardamar. L’acte ha començat amb unes paraules de benvinguda a càrrec de representants de l’Associació La Gola Guardamar i l’Ajuntament de Guardamar.

A continuació, s’ha llegit el manifest “La llavor del valencià”, el manifest de les ReTrobades 2021. Tot seguit, ha començat l’acte de lliurament dels Premis Sambori de literatura en valencià de les comarques del Baix Vinalopó i del Baix Segura. Per últim, Escola Valenciana ha lliurat un plançó a l’Associació La Gola Guardamar, l’Associació Cultural l’Antina de Santa Pola i El Raig – Associació per la Llengua de Crevillent, cadascuna de les entitats federades a Escola Valenciana d’aquestes comarques.

A aquesta ReTrobada ha acudit Hèctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant; I representants sindicals.

La Llosa de Ranes, La Costera

Escola Valenciana i la Comissió organitzadora de la XXX Trobada de la Costera han celebrat a la Llosa de Ranes les ReTrobades 2021. L’acte ha començat amb unes paraules de benvinguda de l’acte.

A continuació, la Coordinadora d’Escoles d’Ensenyament en Valencià de la Costera ha repartit els guardons del Premi Sambori de literatura en valencià.

Després, s’ha llegit el manifest de les ReTrobades 2021 “La llavor del valencià”.mHa tancat l’acte l’actuació del contacontes El Gran Jordiet. A la ReTrobada han participat l’Ajuntament de La Llosa de Ranes i representants sindicals. Petrer, les Valls del Vinalopó El municipi de Petrer ha acollit aquesta vesprada la ReTrobada 2021 de les Valls del Vinalopó. Organitzada per la Coordinadora per la llengua Terres del Vinalopó, a l’acte s’han reunit dues persones per cada centre escolar i dues persones per cada ajuntament.

Cada centre ha portat la seua planta i una frase en valencià, les quals s’han col·locat a les branques d’un arbre. Tot seguit, Empar Tormos ha donat la benvinguda en nom de la Coordinadora. Després, les i els mestres de Petrer han llegit el manifest de les ReTrobades i s’ha anunciat el poble acollidor de la Trobada 2022: El Pinós.

A aquest acte han acudit Francisco Torres, vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant: Dèlia Amorós i Pinós, vicepresidenta del Consell Escolar CV; M. Isabel Guardiola, acadèmica de l’AVL; i representants sindicals.