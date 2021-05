Català a l'Escola

Les ReTrobades a Mutxamel esdevenen un ‘homenatge a Enric Valor’

La Cívica de l’Alacantí i Escola Valenciana han celebrat la ReTrobada 2021 de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí i i el lliurament dels premis literaris Sambori aquest dimecres 12 de maig de 2021 a Mutxamel. Aquest esdeveniment, organitzat per La Cívica de l'Alacantí, Escola Valenciana, la Fundació Sambori i l'IES Mutxamel i amb el lema ‘Llavors de Futur’ ha esdevingut tot un homenatge a la figura de l’escriptor i gramàtic Enric Valor.

L’acte, en el qual han participat tots els centres de Secundària i Batxillerat de la comarca amb ensenyament en valencià, ha començat amb unes paraules de benvinguda per part de l’IES Mutxamel, centre acollidor de la retrobada. A continuació, Marisol Pinilla, vicepresidenta de La Cívica ha llegit el manifest de les ReTrobades ‘La Llavor del valencià’, on s’ha destacat l’ensenyament en valencià és “la millor llavor per avançar en el plurilingüisme, tant als centres d’infantil i primària, com també a secundària.” Per això mateix, cal que “tots els instituts estiguen en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o igual al 50% en valencià” perquè es garantisca “la continuïtat dels projectes lingüístics de centre d’infantil i primària al seu pas a secundària”.

Tot seguit, ha tingut lloc l’“homenatge a Enric Valor”, a càrrec de Francesc Gisbert, escriptor i president de la Coordinadora Alcoià i Comtat pel valencià. Gisbert, que també ha sigut professor a Mutxamel durant 12 anys, ha apropat la figura d’Enric Valor a les persones assistents i ha destacat la importància de Valor des del món educatiu, com a autor i escriptor de rondalles i obres de lectura i com a autor de cursos de valencià i materials lingüístics. A aquest homenatge, Francesc Gisbert també ha explicat alguns fragments de la seua novel·la El jove Enric Valor, la biografia novel·lada de l’escriptor de Castalla.

Una vegada acabat l’acte, s’ha fet acte de lliurament dels Premis Literaris Sambori de la comarca de l’Alacantí per a Secundària, Batxillerat i Formació de Persones Adultes. Durant aquest lliurament, ha tingut lloc l’actuació d’Emma Lobo, que ha interpretat diferents rondalles d’Enric Valor. Per últim, Escola Valenciana ha repartit entre tots els centres de secundària i batxillerat de la comarca de l’Alacantí amb ensenyament en valencià el projecte de llavors en el qual ha estat treballant la Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí durant aquest curs acadèmic als centres educatius i també ha tingut lloc una plantació de diversos plançons a l’IES Mutxamel com a record de la ReTrobada 2021.

A l’acte han acudit el Vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la UA Francisco Torres; l’alcalde de Sant Joan d’Alacant, Jaime Albero; la regidora d’educació de Xixona, M. Teresa Carbonell; i la vicepresidenta del Consell Escolar Valencià, Dèlia Amorós; entre altres regidors/es de la comarca i representants sindicals de l’STEPV i CCOO.