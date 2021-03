Trobades 2021

Escola Valenciana celebrarà les ‘ReTrobades 2021: Llavors de futur’ amb una sembra massiva de llavors

Escola Valenciana i les diferents coordinadores que formen part de la Federació d’Associacions per la Llengua han presentat en un acte virtual el format de les ReTrobades 2021, els actes simbòlics que portaran l’esperit de les Trobades d’Escoles en Valencià als centres educatius.

A l’acte, presentat per Pilar Gregori, ha participat el president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes; la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà; i la professora de la Universitat de València, Carmen Agulló.

Les ReTrobades 2021

En paraules del president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, les ReTrobades “volen agafar l’esperit de les Trobades i el desig de poder tornar a omplir els carrers de rialles i de valencià”.

Segons Badenes, les ReTrobades 2021 “no seran les tradicionals trobades multitudinàries, sinó que farem actes xicotets i amb aforament limitat, més aviat simbòlics, que representen el futur cap on volem caminar”.

Escola Valenciana trasllada el taller de Trobades als centres educatius i també celebrarà un acte amb aforament limitat a representants dels centres educatius i respectant totes les mesures sanitàries.

Després de la cancel·lació de les Trobades 2020, “tornem amb energies renovades, amb un nou esclat de vida, joia i resiliència, declarant que no ens extingirem en silenci, mentre puguem viure cantant, ballant i estimant en la nostra llengua”.

Les 20 ReTrobades se celebraran:

A l’abril: El 23, a la comarca del Camp de Túria, estem esperant confirmar quina localitat. El 24, a Alzira.

Al maig: El 7, a Agres. El 8, a Alaquàs. El 12, Mutxamel acollirà la trobada de Secundària i Batxillerat. El 22, a Parcent. El 25, celebrarem la trobada d’infantil i primària de l’Alacantí a El Campello. El 28, ReTrobades a l’Alt Palància. El 29 tindrem 3 trobades: Miramar, Albocàsser i Callosa d’en Sarrià. I el 30, a Petrés.

Al juny tindrem: 2 el dia 4, Petrer i Guardamar. Benigànim, el dia 5. Rafelbunyol, el 12. Alfondeguilla, el 17. El 18, Almassora. I el 20, a València, al barri de Montolivet.

Llavors de futur

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Banc de Llavors de la Generalitat Valenciana, Escola Valenciana ha repartit desenes de milers de llavors de diferents espècies vegetals que podem trobar al territori valencià i que tindran com a finalitat una plantada de llavors “massiva”.

Segons Badenes, “utilitzar la metàfora de les llavors havia de portar a algun lloc, i per això hem organitzat tallers amb llavors que culminaran en una plantada massiva, gràcies a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica”.

Segons la Consellera Mireia Mollà, “els arbres i els boscos constitueixen un patrimoni natural i cultural per a la vida del planeta, tant per a les generacions presents com per a les futures. Amb aquesta campanya els coles, els xiquets i xiquetes del nostre territori podran plantar una xicoteta llavor per un futur millor, més sostenible”.

Mollà també ha volgut fer valdre l’educació ambiental, que ha considerat “un dels pilars fonamentals de la transició ecològica, per aconseguir uns objectius molt clars i poder educar en valors de sostenibilitat, la solidaritat, la responsabilitat, l'equitat i la justícia social és fonamental”.

Mollà també ha posat èmfasi en el canvi climàtic, que “és ja una realitat”, i per això mateix, fer la plantada de Llavors és exemple de “xicotetes accions, que aparentment són insignificants però que tenen un impacte real en el nostre sector primari”.

Entre les llavors que s’han repartit hi ha algunes conegudes com l’herbasana o el garrofer, i d’altres com el cantuesso, una planta endèmica de les muntanyes alacantines que, a més, es troba catalogada com a espècie vulnerable.

La mestra Empar Navarro i Giner

Enguany, Escola Valenciana mantindrà la dedicatòria de l’any passat i retrà homenatge a Empar Navarro i Giner, una mestra valenciana impulsora de l’educació pública, laica i en la nostra llengua durant la Segona República.

Escola Valenciana també dedicarà a la mestra Empar Navarro el Seu VI Congrés, que tindrà lloc a desembre de 2021 i ha presentat una exposició itinerant sobre aquesta mestra excepcional.