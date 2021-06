#Pirineu2030

La Pobla de Segur acull "Pirineu 2030", la 2a jornada per posar a debat el model territorial i el turisme

Després de més d’un any de la primera jornada Pirineu 2030 celebrada a la Molina, es va haver de suspendre el segon procés de debat previst al Pallars per la pandèmia més important dels últims temps.

Els organitzadors són conscients que en els mesos de pandèmia s'han evidenciat amb cruesa la dependència insostenible del Pirineu al turisme, la manca de recursos sanitaris i serveis públics, i una gestió centralista i urbanocèntrica que res ha tingut a veure amb la realitat i les necessitats de les comarques pirinenques.

Malauradament, pbserven que els plans del nou govern autonòmic per al Pirineu i l’Aran no han variat i continuen basant el desenvolupament i la inversió al territori en aprofundir en el model caducat del turisme de neu massiu. "És en aquesta situació, que continua essent de vital importància pensar, debatre i articular una alternativa per al nostre territori", sostenen

I és que Volen un "Pirineu on els pilars siguin la cultura, els serveis públics, el sector primari i secundari, l’economia social i solidària i el bé comú, l’educació i la sanitat. Pilars que vertebrin les valls del Pirineu com a territori on viure, créixer, treballar, envellir i morir dignament".

Per això, consideren que ha arribat el moment de teixir entre totes una alternativa, per això aquest dissabte tornem a ajuntar-nos, aprendre, debatre i dibuixar el Pirineu que volem per al 2030 i el camí per arribar-hi.

Aquesta segona jornada serà al poliesportiu, seguint totes les mesures de seguretat, de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i girarà al voltant del Model Territorial i del Turisme.

