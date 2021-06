Alliberament nacional

L'ANC insisteix en la necessitat de fer efectiva la independència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) impulsarà una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) durant aquesta legislatura, per tal que el Parlament tramiti i aprovi la llei per fer efectiva la independència. "Caldrà aprofitar les finestres d'oportunitat", Elisenda Paluzie

'Assemblea Nacional Catalana ha presentat aquest matí a Cornellà de Llobregat el seu posicionament polític per als mesos vinents. Hi ha participat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, el vicepresident, David Fernàndez, i secretàries i secretaris nacionals. A l'auditori hi han assistit membres del Secretariat Nacional, voluntàries i voluntaris, sòcies i socis, i autoritats convidades.



La presidenta, Elisenda Paluzie, ha deixat clar que "tenim la majoria més gran dels darrers anys. 52% dels vots i 74 escons. En canvi, estem esperant concessions de l'Estat, oblidant que l'esquerra i la dreta espanyola comparteixen un mateix objectiu: mantenir la unitat de l'Estat costi el que costi". A més, ha afegit que "no tornarem a desaprofitar les oportunitats. Quan vam aplicar la via dels fets vam guanyar, quan ens vam aturar vam perdre. Sabem que la independència la farem per la via dels fets".



Paluzie ha volgut constatar que "ens hem deixat marcar l'agenda per la política institucional. No ens podem quedar de braços plegats esperant el realineament dels fronts institucional, popular i internacional. No podem blanquejar més renúncies i dilacions".



"Hem d'estar a punt quan arribi el nostre moment. Aquesta legislatura ha de definir passes concretes cap a la independència. Impulsarem una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per impulsar una llei d'independència per atorgar el lideratge a la ciutadania. Hem d'aprofitar les finestres d'oportunitat", ha deixat clar Elisenda Paluzie.



D'altra banda, la presidenta de l'Assemblea, ha explicat que l'estratègia jurídica enfront de les vulneracions de drets civils i polítics "ha de ser ofensiva i sempre amb una mirada internacional, per reforçar la legitimitat de la causa de la independència".



"Tot això ho hem de fer amb esperit de lluita i de combat. Un combat democràtic que obri fronts de desobediència, no cooperació i confrontació en tots els àmbits. Recuperem els carrers per recuperar les institucions i guanyar la independència!", ha conclòs Elisenda Paluzie.



El vicepresident de l'Assemblea, David Fernàndez, ha cridat la ciutadania a fer "més carrer i menys sofà. La independència es fa, no es diu que es fa! A l'Assemblea sabem què volem, sabem com fer-ho i ho farem!". A més, ha afegit que "l'1-O i el 14-F generen un mandat per fer efectiva la independència. Assumiu el mandat i serem amb vosaltres!".



"La gent acceptem errors. Forma part de la lluita per la llibertat. Però mai acceptarem enganys. Mai acceptarem una rendició. Un nou estatut o un pacte fiscal només són engrunes!", ha manifestat David Fernàndez, que ha exclamat que "avui el tren cap a la independència abandona la via morta i torna a la via principal. Des d'avui la gent tornem a pilotar aquest tren. Prou de dubtar!".



David Fernàndez ha reivindicat els drets nacionals de Catalunya: "Catalunya és una nació. Que ens n'hem oblidat? Respectem-nos i defensem-nos com a poble, sempre i a tot arreu. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?".



"La independència és necessària per donar resposta a les necessitats de la gent. És imprescindible per existir com a poble. I és el millor indult i la millor amnistia per a presos, exiliats i els més de 3.000 represaliats!" ha conclòs el vicepresident, David Fernàndez.



També han pujat a l'escenari vuit secretàries i secretaris nacionals (Mònica Batalla, Jordi de Bofarull, Carla Soler, Francesc Salvador, Èrika Casajoana, Arnau Padró, Rosa Maria Ros i Martí Claret) per fer un repàs de les accions més rellevants que ha fet l'Assemblea aquest darrer any.



L'acte polític d'avui també ha tingut un espai per la cultura, ja que s'ha comptat la glossa de la Fardatxa i el Ferriols.