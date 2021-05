Repressió

L'ANC denuncia les prohibicions de la Junta Electoral

Ahir van començar les vistes orals dels recursos presentats per l'Assemblea contra les resolucions de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que durant la campanya del 14-F va prohibir concentracions que feia l'entitat contra la repressió i en defensa de la democràcia i la llibertat d'expressió.

En total s'han presentat 15 recursos: Barcelona-Meridiana (2), Barcelona-Fort Pienc, Vilanova i la Geltrú, Barcelona-Sants, Barcelona-Gràcia (2), Sant Fost de Campsentelles, Torelló, Corbera de Llobregat, Sant Joan Despí, Arenys de Munt, Cardedeu, Mataró i Col·lectiu Enriqueta Gallinat.

Amb la presentació d'aquests recursos, l'Assemblea vol denunciar aquestes prohibicions de la Junta Electoral que vulneren de forma flagrant el dret fonamental de reunió.

Abans d'entrar a declarar a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, el vicepresident de l'Assemblea, David Fernàndez, ha explicat que "amb aquests recursos estem demanant que es respecti escrupolosament el compliment de la legislació vigent. El procediment pel qual s'hauria d'haver resolt la provisió de la Junta Electoral era d'urgència, i no va ser així". A més, ha afegit que "avui també estem aquí perquè l'Assemblea ha defensat i defensarà sempre els drets fonamentals".

En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que "avui estem exemplificant com creiem que s'ha d'afrontar la repressió de l'Estat presentant un recurs contra la Junta Electoral". Tot i que, haurien d'haver resolt aquest cas d'urgència, "no ha estat fins avui que tenim les vistes orals. Esperem guanyar-ho aquí, si no serà una causa més que portarem als tribunals europeus".

A les vistes d'avui també hi ha assistit la coordinadora de la Comissió de Jurídica i Seguretat, Jordina Sonet, qui ha denunciat que "es van prohibir actes i concentracions que no tenien cap contingut electoral. Cap ni una anava dirigida a la captació de vot. S'han prohibit actes contra la repressió, el que representa una clara vulneració de drets i llibertats".

L'Assemblea va convocar concentracions ahir i també dijous, la segona jornada d'aquestes vistes orals, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia.