Sobiranisme

L'ANC decideix el seu futur immediat

Ahir va concloure la votació del bloc 2 de la IX Assemblea General Ordinària (AGO). Les sòcies i socis van decidir rebutjar totes les esmenes parcials al Full de ruta. D'altra banda, es va aprovar una esmena al Reglament de règim intern.

Avui ha començat la votació del darrer bloc, que inclou la votació del Full de ruta. El text que ha arribat a votació és el proposat pel Secretariat Nacional, ja que en el bloc 1 també es va desestimar una esmena a la totalitat.



Fins el dimecres 26 de maig a les 23.59 h, les sòcies i socis podran votar l'informe de gestió, l'informe econòmic, el pressupost, la reforma parcial d'Estatuts i del Reglament de règim intern, i el Full de ruta de l'entitat. Els resultats de la votació es faran públics el dijous 27 de maig.



Aquests dies, els membres de ple dret de l'Assemblea, estan decidint el futur immediat de l'entitat, així com del procés independentista. S'està encarant una etapa determinant pel futur de Catalunya que requerirà una Assemblea forta i decidida que sigui el motor indispensable per fer la independència durant aquesta legislatura.



L'Assemblea treballa i treballarà per generar consensos entre els principals actors independentistes i definir els passos compartits en tots els àmbits d'actuació rellevants i necessaris -institucionals i socials- per culminar la independència de Catalunya.



En aquest sentit, el diumenge 30 de maig, l'Assemblea farà públic el seu posicionament polític en un acte a l'auditori de Cornellà de Llobregat, a les 12 del migdia. Hi intervindran diferents membres del Secretariat Nacional, així com la presidenta, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, David Fernàndez, encarregats d'explicar el paper que haurà de tenir l'Assemblea en l'esdevenir del procés independentista.